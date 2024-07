Crece inconformidad por reestructuración administrativa en la Gobernación de Antioquia

Medellín, Antioquia

Luego de conocerse la reestructuración administrativa de la Gobernación, con la que se eliminan por lo menos 16 dependencias del nivel central, varios diputados dejaron ver su inconformidad por la falta de socialización de estos cambios, especialmente los que están ocurriendo en Secretarías que consideran fundamentales.

El diputado Manuel García, quien votó en contra de otorgarle facultades extraordinarias al gobernador, precisamente para hacer estos cambios, aseguró que se enteró de la reestructuración a través de los medios de comunicación y no por una socialización de primera mano sobre lo que ocurrirá, detalladamente, con cada dependencia.

García manifestó su preocupación por lo que pasará con las cientos de personas que ocupaban cargos en las dependencias que desaparecen y lo que pasará con los proyectos que adelantaban. Asegura que la iniciativa podría ser considerada interesante, pero teniendo en cuenta que hay dependencias que no pueden sufrir cambios tan drásticos.

“En el entendido de que se respeten secretarías muy importantes para el departamento, por ejemplo la secretaría de la mujer. Nos sorprende que primero se enteraron los medios de comunicación antes de que el señor gobernador haya socializado al interior de la Asamblea cuál va a ser, a ciencia cierta, la reestructuración administrativa. Fue tan álgido, que incluso los mismos diputados de gobierno solicitaron que haya un debate en control político”, dijo el diputado.

El diputado Walter Salas expresó a través de su cuenta en X su inconformidad por lo que va a pasar con la Gerencia de Maná, que se convertirá en una dirección dentro de la Secretaría de las Mujeres. Dice que, además de minimizar un problema crítico, también carece de lógica.

🚨 ¡Indignante! En Antioquia, el hambre se convierte en una ficha de juego burocrático. Descender la Gerencia MANÁ a una Dirección dentro de la Secretaría de Mujeres no solo minimiza un problema crítico, sino que también carece de toda lógica. Voté a favor de que los impuestos… pic.twitter.com/wuewCRs3Oc — Walter Salas (@waltersalasq) July 8, 2024

Plantón contra la reestructuración

Por su parte el diputado Luis Peláez anunció su apoyo al plantón que se llevará a cabo este jueves, 11 de julio, a las 8 de la mañana en la Alpujarra, donde colectivos se manifestarán contra la reorganización de la Secretaría de las Mujeres. Dice que se une al rechazo por las malas decisiones que se están tomando desde la Gobernación.

Lo que está haciendo @AndresJRendonC a diferentes sectores de la sociedad, no se puede permitir. Mañana estaremos acompañando este plantón donde nos sumamos al rechazo generalizado a las malas decisiones que se vienen tomando. ¡Nos vemos! #SíEsPosibleHacerloBien ✅ pic.twitter.com/OIEbJCQ1ka — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) July 10, 2024

Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, ex concejala de Medellín y una de las voceras del movimiento de mujeres que convoca a la movilización contra la reforma administrativa de la Gobernación de Antioquia, asegura que no es lógico que se meta en una misma bolsa programas de nutrición, niñez, infancia y adolescencia porque el enfoque no estará en cada población, como debería ser.

“El cambio de enfoque es perverso y es inconstitucional. Digamos que el Estado tiene unas obligaciones jurídicas específicas con las mujeres, debe de haber un presupuesto, metas, indicadores claros que cierren la brecha de género. El Foro Mundial ha planteado que nos demoramos 150 años para cerrar las brechas. Entonces, Antioquia se va a demorar mucho más si se eliminan esas acciones afirmativas”, dijo la líder.

Saldarriaga aseguró que la movilización no será solo en Medellín, sino que en municipios del oriente y el Bajo Cauca también habrá colectivos de mujeres manifestándose.