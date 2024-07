Presidente Petro calificó de “egoísmo social” la autonomía fiscal que promueve Antioquia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, afirmó que la propuesta del referendo de autonomía fiscal que promueve el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, “lo único que construirá es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia”.

Según la propuesta del gobernador Rendón, la autonomía fiscal en las regiones le permitirá a cada departamento recaudar e invertir sus propios impuestos. Hasta ahora, la Registraduría Nacional reconoció la iniciativa “Por las regiones, firme”, que tendrá seis meses para presentar las firmas.

Ante esto, el presidente dijo que “concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”.

¿En qué va el referendo?

La Registraduría entregó el aval al comité promotor del referendo de autonomía fiscal. El documento con fecha del 27 de junio, dio luz verde a la recolección de firmas para que los colombianos avalen la iniciativa que busca que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos.

La meta es recolectar por lo menos cuatro millones de firmas de los ciudadanos, con el fin de evitar dificultades en la revisión que hace la Registraduría que pide que por lo menos dos millones sean válidas para que avance el proceso.

Hay que recordar que son nueve las personas que liderarán el referendo en todo el país: Ana Lucía Villa, Juan Daniel Oviedo, Carlos Cano Sanz, Diego Santos Caballero, Guido Echeverri Piedrahita, Hilduara Barliza Brito, Vanessa Mendoza, Juan Guillermo Zuluaga y Juliana Castañeda.