Néstor Lorenzo y su agradecimiento a Colombia: No era posible sin su energía día a día

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images) / ROBERTO SCHMIDT

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, expresó su alegría por clasificar a la final de la Conmebol Copa América 2024, luego de superar en las semifinales 1-0 a Uruguay. El estratega argentino se refirió a la lesión de Richard Ríos, la expulsión de Daniel Muñoz, el nivel de James Rodríguez y el récord del invicto, entre otras cosas.

Palabras para Colombia

“Simplemente agradecerles el apoyo. Nos era posible sin esa energía que recibimos cada día. Hay un grupo que da todo y se merece esto. Estamos felices de poner al pueblo colombiano una sonrisa en su rostro y una alegría. Sabemos lo que está sucediendo. Es la mejor recompensa que puede tener este grupo”.

¿Hubo más expulsados?

“No tengo nada, no pasó nada. En cuanto al invicto, fuimos partido a partido. Pacho con Bolillo y su grupo dejaron un legado muy importante que es la base de lo que vino después. No es dejar atrás ni superar, es sumar para que el fútbol colombiano crezca y esté lo más alto posible”.

La tristeza de Daniel Muñoz

“Hablé con los dos. Están bien, Matheus no tiene por qué. Llegó desde atrás, sabe leer cuando llegar, son cosas que pasan. Tiene que estar con la frente en alto. Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó la emocionalidad, pero ya está. Le di un abrazo y le dije, ‘sin vos no estaríamos acá, así que arriba la frente’”.

Final ante Argentina

“Vamos a intentarlo como intentamos siempre. Colombia jugó siempre para ganar. Argentina es el mejor del mundo, campeón del mundo, campeón de América, pero vamos a intentar”.

¿Qué significa enfrentar a su país?

“De mi parte no lo experimenté nunca, no sé cómo se siente. Tengo mi círculo cercano que ya estaba vaticinando y diciendo lo que puede pasar por el cariño que me tienen. Hay mucha gente que está pegada a nosotros, a la campaña, al cuerpo técnico. Vamos a ver, va a ser muy lindo esto. Voy a estar con jugadores que conocí en mi carrera”.

¿Cómo está Richard Ríos?

“Creo que tiene un golpe fuerte, no es nada muscular. Veremos cómo evoluciona, tenemos poco tiempo, pero esperamos que evolucione bien. Tuvo un raspón en toda la pierna con dolor”.

¿Cómo ha evolucionado el grupo?

“Creo que es un grupo que quiere ser protagonista, que quiere ganar algo, está con hambre y en formación constantemente. El crecimiento se da cuando se superan esas situaciones difíciles que no están sucediendo. Vamos para adelante, vamos bien”.

El nivel de James Rodríguez

“Lo de James en el 2014 fue el goleador, la figura y hoy lo está haciendo muy bien y bien acompañado por todo el grupo”.