Más de 30 mil beneficiarios de la devolución de IVA pueden cobrar en Bolívar

La directora regional de Prosperidad Social en Bolívar, María Alejandra Benítez Hurtado (@MarialeBenitezH), informó que 31.777 beneficiarios de la Devolución de IVA en el departamento pueden cobrar el pago extraordinario de los ciclos 4, 5 y 6 de 2023.

“Esta es la última oportunidad que tendrán los hogares bolivarenses para reclamar estos recursos. Los programados para este ciclo extraordinario son aquellos que no pudieron cobrar las transferencias de los ciclos 4, 5 y 6 de 2023, y que no presentan causales ni condiciones de no elegibilidad ni retiro, según el último proceso de verificación de la entidad”, explicó Benítez.

Los ciudadanos podrán verificar si son beneficiarios ingresando a la página web del programa: devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co, directamente en la alcaldía de su municipio o en la dirección regional de Prosperidad Social, ubicada en el barrio Manga, Avenida Jiménez No. 17-48, en Cartagena.

La directora regional también explicó que, a través del operador de pagos SuperGIROS y su red aliada, se les envió un mensaje de texto notificando la disponibilidad de los recursos: recibirán pagos desde 90.000 pesos, en caso de solo tener un ciclo de pago pendiente, hasta 270.000 pesos, si acumularon tres ciclos.

El programa de transferencias monetarias del Gobierno Nacional Devolución del IVA busca mitigar el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas en los hogares más pobres del país.

Para pertenecer al programa no se requiere de inscripciones. La focalización se realiza utilizando la información del Sisbén IV o del Registro Social de Hogares. Por lo tanto, es fundamental que los hogares mantengan actualizada su información en el municipio donde residen.