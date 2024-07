Lorenzo sueña con la Copa América: “La ilusión que tiene la gente, la tenemos todos”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images) / Jared C. Tilton

¡Se avecina otra prueba de fuego más para la Selección Colombia en la Copa América! Luego de haber liderado el Grupo D con siete unidades y golear a Panamá por 5-0 en los cuartos de final, el cuadro comandado por Néstor Lorenzo se jugará el pase a la gran final ante Uruguay, otro de los grandes favoritos al título.

En la conferencia de prensa previa al partido, Lorenzo elogió a su rival por lo hecho a lo largo del certamen continental, al igual que hizo Marcelo Bielsa en su respectiva atención a medios, y dio unos cuantos detalles respecto a cómo ha sido la preparación de cara al crucial duelo a disputarse en el MetLife Stadium.

“No sé si son los dos mejores equipos que juegan, pero son dos selecciones que propusieron muy buen fútbol. Dos equipos que proponen, que no son pasivos y que salen a buscar. Va a ser un muy buen espectáculo... El equipo sin duda ha evolucionado, son distintos momentos, no solo en lo emocional sino también en lo táctico. Sin duda que Uruguay tampoco es lo mismo, ya está más adaptado a la idea de su entrenador”, sentenció el estratega argentino.

Y complementó respecto al crecimiento del grupo a lo largo del certamen: “La evolución de un equipo es muy dinámica, a veces se quedan sensaciones de que faltó esto en defensa o esto en ataque y todo eso se va construyendo partido a partido. Nunca nada es igual, el rival no es el mismo. Creo que hemos crecido, pero todavía seguimos en crecimiento y mientras que el equipo evolucione y haga las cosas mejor valida el proceso”.

Preparación del partido

Cambiar portero para los penales

“No lo tengo previsto porque incluso ya podemos tener los cambios hechos, en esta instancia no preveo cambiar el portero, el que juegue está capacitado para continuar, más allá que estén David (Ospina) y Álvaro (Montero) que son muy buenos atajadores de penal, pero Camilo (Vargas) también lo es”.

Nómina clara en la Copa América

“La nómina titular es muy fina la elección, por supuesto que hay que aprovechar el buen momento a pesar de que uno busca características complementarias, nosotros tenemos a todos hasta los que nos son titulares en un gran momento, es un equipo que se va transformando a lo largo del campeonato, pero todos están listos para jugar”.

Importancia de James Rodríguez

“Conmigo no tiene nada, simplemente que tiene continuidad y tiene un gran compromiso, con la Selección siempre ha sido igual, cuando un gran jugador tiene minutos, le da la posibilidad de mostrar lo que sabe, si tiene pocos minutos tiene poca chance. Desde que tomé la Selección lo seguí y siempre que jugó hizo cosas interesantes, pero necesitábamos que jugará más y hoy en día tiene continuidad”.

Trabajo en pelota parada

“Jugando cada tres días es muy poco lo que se trabaja, ahora estamos trabajando la pelota quieta unos 15 o 20 minutos por sesión”.

Análisis de la Selección de Uruguay

Uruguay con duras bajas

“No considero que sea una ventaja determinante, creo que tiene grandes jugadores en la misma posición, a nosotros también nos pasó con Lucumí que se perdió casi toda la Copa, pero la verdad no creo que sufran tanto la ausencia de un compañero”.

Juego aguerrido del rival

“No me preocupa nada. Creo que el entrenador no debe contrarrestar las faltas, creo que el que tiene que controlar el juego es el juez, cuando la falta empieza a ser táctica, no me preocupa eso. Sé cómo se juega en Sudamérica y estamos acostumbrados, no puedo preparar a mi equipo para contrarrestar esto, no hay forma”.

Lucha por la final de la Copa

“La ilusión que tiene la gente la tenemos todos al ver que el equipo está bien y puede llegar, después en los partidos son historias distintas. Los uruguayos tienen la misma ilusión nuestra, ojalá que se nos de después de tanto tiempo y que podamos dar una alegría al pueblo colombiano”.