Egan Bernal se sinceró: “El objetivo es volver a ser importante para el equipo”

El Tour de Francia pasa por su jornada de descanso, en la que varios ciclistas aprovechan para hacer sesiones de recuperación, otros salir a pedalear para no perder ritmo y unos cuantos tomándose el día para despejarse y recargar energías. En el caso de Egan Bernal, sigue manejando los planes de su equipo y la mentalidad sigue siendo la misma que se trazó para esta temporada.

Han pasado más de dos años desde su accidente, el pedalista del INEOS volvió de la sala de urgencias del hospital para subirse a la bicicleta y enfrentar las extensas carreteras y montañas de los diversos circuitos del mundo. Atendiendo a los medios de prensa en la concentración del equipo en el hotel de Orléans, el pedalista expresó sentirse de buena forma y con rendimiento óptimo, aunque reconoce que puede ser mejor.

“Sé que todavía no estoy en el mejor nivel que puedo alcanzar en este momento, pero yo creo que las cosas van por buen camino”, expresó. Asimismo, añadió que su actual rol en la escuadra británica es “ayudar al equipo”.

El objetivo a conseguir

Recuperarse del accidente de la magnitud que tuvo Egan parece algo de no creer, pues no cualquiera logra sobresalir de este suceso, vive para contarlo y se mantiene en la competencia élite. La evolución que ha tenido con el pasar del tiempo es de destacar y siguiendo el proceso de retomar su máximo rendimiento, confesó que su objetivo personal es subirse a su bicicleta, pasar por los paisajes de Colombia y el mundo, y tomar impulso para volver al punto máximo para volver a competir.

“Creo que estoy bien, estoy disfrutando bastante este Tour, más que el del año pasado, y eso para mí es muy importante. Le digo a mi familia que el objetivo es volver a un nivel en el que disfrute de subirme a la bicicleta, ser importante para el equipo, no pasar desapercibido. Y creo que este año lo estoy logrando”, puntualizó.

Respaldo al líder

En su rol de gregario y escudero de Carlos Rodríguez, líder del equipo, el colombiano destacó al pedalista español y siguiendo el plan de INEOS, está a disposición para apoyar a su compañero en la búsqueda de ascender en el escalafón. Rodríguez es séptimo de la clasificación general a 2′31″ de diferencia del actual líder, Tadej Pogačar. Su rival más cercano es Joao Almeida, compañero de Pogacar en el UAE Emirates Team, a 14 segundos.

“Carlitos no es un corredor tan explosivo como los otros, que hasta ahora están haciendo exhibiciones, pero es un corredor muy inteligente, que no gasta balas cuando no se necesitan. Estamos esperando nuestro momento (…) Todos estamos dispuestos a sacrificarnos por él y tirar lo que haya que tirar por la causa. Estamos en lo mismo y creo que lo vamos a hacer bien. Tenemos confianza y tenemos que seguir creyendo”, concluyó.