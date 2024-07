“Estamos maniatados”: Dumek Turbay responde a Petro tras críticas a alcaldes del Caribe

Cartagena

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió las críticas que hizo el presidente Gustavo Petro a los mandatarios de la región Caribe, a quienes acusó de estar en la nómina de las empresas Afinia y Air-e.

El jefe de Estado cuestionó la falta de propuestas de los alcaldes de la región Caribe de iniciar proyectos de parques solares para reducir las tarifas de energía en esta zona del país.

Al respecto, el alcalde de Cartagena, recordó que desde enero convocó a una gran cumbre de gobernantes de la región en donde se tocó la situación de las altas tarifas de energía. En ese encuentro, los mandatarios del Caribe emitieron un documento dirigido al Gobierno con siete propuestas, sin embargo, destacó que nada ha pasado.

“Emitimos un documento conjunto con 7 propuestas. Yo mismo le envié, hace 3 meses, una carta a su directora del Dapre, Laura Sarabia, con un paquete de soluciones para bajar las tarifas de energía. Nada pasó”, expresó Turbay.

El alcalde de Cartagena criticó la aparente falta de interés del Gobierno Nacional para solucionar los inconvenientes de las tarifas de energía y rechazó la “excesiva centralización” desde Bogotá que no les permite a los entes territoriales tomar decisiones frente al tema.

“¿Que estamos en las nóminas de Air-e y Afinia? Presidente, llevamos meses solicitando a EPM y a la Creg, que hagan parte de la solución, pues pareciera que NO les interesara el asunto, quién sabe por qué. ¿Sabe que es lo peor? Que estamos maniatados, pues la excesiva centralización impide que desde nuestros territorios podamos tomar decisiones que sólo desde Bogotá deben ser tomadas para brindar soluciones reales y definitivas al problema”, puntualizó.

El alcalde Dumek Turbay pidió al Presidente Gustavo Petro no trasladar responsabilidad a quienes no corresponde y mostró su disposición a cumplir con el llamado del jefe de Estado a la transición energética con ayuda del Gobierno Nacional.

“Presidente Gustavo Petro, no traslade responsabilidades a quienes no corresponde. Desde el Caribe estamos listos y preparados para cumplir con su llamado de transición energética, pero díganos, ¿a qué se compromete el Gobierno Nacional? Granjas solares, comunidades energéticas, generación de energías renovables, hagámoslo, estamos listos; pero para el corto plazo, Presidente, necesitamos acciones y soluciones para que las tarifas de energía bajen, y eso solo le corresponde a usted, no a nosotros”, concluyó.