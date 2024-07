“¿Están en la nómina de Air-e y Afinia?”: Petro cuestiona a alcaldes de la región Caribe

El presidente Gustavo Petro cuestionó la falta de propuestas de los alcaldes de la región Caribe de iniciar proyectos de parques solares para reducir sustancialmente las tarifas de energía en esta zona del país.

En su cuestionamiento, Petro indicó que aprovechando la riqueza de la exposición al sol del territorio se pueden instalar estos proyectos en donde se pueda instalar proyectos de hasta 10 megavatios en 15 hectáreas.

“Se lo propuse, ya no me acuerdo, hace unos seis meses en una reunión y no han llegado. ¿Qué pasa con los alcaldes del Caribe, están en nómina de Air-e y Afinia, que no se dan la pela de hacer una revolución?, es simple”, manifestó.

Manifestó que si los alcaldes de la región Caribe proponen al Ministerio de Minas y Energía una zona se pueden crear granjas solares con destino a su propia población.

“¿Nos da miedo bajas las tarifas de energía eléctricas?, a mí no. Si es que se ganan tres, cuatro billones de pesos cada año del bolsillo de los usuarios”, indicó sobre las empresas de energía.

Se refirió sobre decisión del Consejo de Estado

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre la decisión del Consejo de Estado de declarar nulo el nombramiento de Ómar Prías como comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que había nombrado el Gobierno el pasado 15 de noviembre.

“En estos dos años no he podido encontrar la fórmula de bajar las tarifas, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica que están literalmente ‘ordeñando’ a toda la sociedad colombiana, ‘ordeñando’ a la industria y ‘ordeñando’ la agricultura y el poder productivo de Colombia”, manifestó.

ISAGEN entregó parque solar en Sabanalarga

La empresa ISAGEN entregó el parque solar Bosques Solares de Bolívar que se encuentra ubicado en zona rural del municipio de Sabanalarga con un potencial de 100 megavatios en una zona construida en 16 meses y que tuvo una inversión de más de 500.000 millones de pesos.

“Esta planta llega con una capacidad instalada de 100 MW, cinco plantas de 19.9 MW, cada una con 190 mil paneles solares bifaciales y 900 kilómetros de cables de 24 centros de transformación”, indicó la Gobernación del Atlántico en un comunicado.

“Este parque solar es una afirmación del potencial de nuestra tierra y de nuestra gente. Bosques Solares de Bolívar se erige como un proyecto pionero que aprovechará nuestra abundante radiación solar para generar energía limpia y renovable”, dijo el Gobernador Eduardo Verano.