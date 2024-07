Graves amenazas contra líder comunal de la ciudadela Juan Atalaya

Cúcuta

Nuevas denuncias se conocieron durante las últimas horas sobre amenazas por parte de hombres armados a líderes comunales en la ciudadela Juan Atalaya.

El caso más reciente lo vivió la presidenta de la JAC de uno de los asentamientos de la Comuna 7 quien denunció intimidaciones por temas presuntamente relacionados a un proceso de restitución en el sector y que la llevaron a salir de su vivienda.

“El tema es que se lleva un proceso jurídico por restitución de tierras y últimamente sí he venido presentando muchas amenazas, ha bajado seguido una camioneta blanca con muchachos armados buscándome, y por eso tuve que salir, se acercaron a mi casa diciéndome que dejara quieto el proceso y por ese motivo tuve que desplazarme” dijo Karina Galvis, presidenta de la JAC del asentamiento humano Francisco I.

Teme por su seguridad y la de su familia, por lo que ha acudido a la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cúcuta en busca de acompañamiento y garantías para el ejercicio de su labor.

“Uno tiene familia, hijos, entonces recordarle a los entes territoriales que lo que yo estoy haciendo es representar a una comunidad, acudo a las autoridades para que pro favor me respalden y me ayuden a salir de este tema, porque hasta que no lo vean a uno en un cajón, no le ponen atención a las personas” puntualizó Galvis.

En lo corrido del 2024 se han reportado por lo menos 90 amenazas con líderes sociales y comunales en la ciudad de Cúcuta.