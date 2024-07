¿Por qué Fernando Gaviria terminó finalmente tercero en la sexta etapa del Tour?

Fernando Gaviria arañó una vez más la victoria de etapa en el Tour de Francia durante este jueves. El ciclista antioqueño del Movistar Team terminó cuarto en el embalaje durante la sexta fracción; sin embargo, finalmente ascendió a la tercera posición del día.

El colombiano cruzó la meta justo después del neerlandés Dylan Groenewegen, ganador de la jornada; el belga Jasper Philipsen y el eritreo Biniam Germay, ganador durante la tercera jornada, precisamente por delante del corredor nacido en La Ceja.

No obstante, minutos después de finalizada la etapa, los jueces de la carrera decidieron sancionar a Philipsen, manteniendo el mismo tiempo del pelotón, pero siendo enviando hasta el último lugar de este mismo.

¿Por qué fue sancionado Philipsen?

La sanción que recibió el ciclista belga de 26 años se debió a una acción que se presentó con su compatriota Wout Van Aert, a quien le cerró el carril de carrera durante el embalaje final, una acción peligrosa, puesto que estaban muy cerca las vallas publicitarias.

❌Jasper Philipsen, descalificado por su maniobra en el sprint



🧐Así cerró a van Aert en los últimos metros de la etapa#TDF2024 #TourRTVE4J



🔗https://t.co/XD8X6y5NDa pic.twitter.com/HCvU5XwOiK — Teledeporte (@teledeporte) July 4, 2024

“Jasper Philipsen me encerró de nuevo, es uno de sus malos hábitos. No fue muy peligroso, todavía pude frenar. Él me sintió y se dirigió hacia las barreras, eso no es profesional”, comentó Van Aert sobre su compatriota en diálogo con los medios.