Falcao, maravillado con la Selección Colombia: “Van por buen camino”

Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, dedicó unas palabras al combinado nacional de Néstor Lorenzo, durante su llegada a Bogotá, para sumarse a la concentración de Millonarios, su nuevo equipo.

El Tigre destacó el nivel que ha venido mostrando la Selección durante la presente edición de la Conmebol Copa América 2024 y confía que en estas instancias finales del certamen dicho nivel pueda sostenerse.

Al ser cuestionado por cómo ha visto a la Selección Colombia en la Copa América, comentó: “muy bien, creo que van por buen camino y ahora que empieza lo más importante que el equipo siga con el mismo rendimiento”.

La Selección Colombia se medirá a Panamá el próximo sábado en Arizona, por los cuartos de final de la Copa América. De superar esta instancia, la Selección esperará en semifinales por el ganador entre Uruguay y Brasil.

Falcao y su relación con Néstor Lorenzo

Meses atrás, durante una charla con CNN, Falcao había manifestado su ilusión de regresar a la Selección Colombia, revelando que sostiene contacto con el técnico argentino Néstor Lorenzo y, añadiendo, que en buen nivel, puede volver a “ser tenido en cuenta”.

“Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, yo creo que también seguiré soñando con poder estar ahí. Llegará el momento en el que diga ‘bueno, ya está bien’, pero mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo. Al final, si tengo la posibilidad de jugar, tener continuidad y de estar en buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”, comentó en aquella oportunidad.