Cristo dice que durante diálogos Gobierno podría convencerse de no tramitar Constituyente

En entrevista con el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, el ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, respondió a las críticas que, de entrada, ha recibido la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Dijo que él no ha cambiado de postura, sino que, explicó, para este mecanismo lo primero es construir amplios consensos.

“La nueva realidad hoy es que sí hay que buscar un Acuerdo Nacional, y es lo primero que hay que hacer. No hay ninguna posibilidad de tener una Constituyente sin un Acuerdo Nacional, que defina cuáles son las reformas institucionales que necesita este país, y lo que queremos es comenzar a dialogar con todos los sectores, sociales, económicos, gremiales y políticos para estudiar esa posibilidad”, empezó señalando, tras reiterar que dicho mecanismo no reviviría la reelección.

La directora del noticiero, Diana Calderón, hizo cuestionamientos al ministro. Empezó preguntándole que “¿por qué no dedicarse a la implementación (del Acuerdo de Paz del 2016), en vez de embarcar al país en una Constituyente?”. También recriminó que se hayan nombrado a nuevos ministros de alta idoneidad en las carteras de Agricultura, Transporte y Justicia si se van a centrar en promover la Constituyente. “¿Estos dos años se van a dedicar a no gobernar? ¿Con esto no se va a lavar la cara de un gobierno que no ha sido capaz de Gobernar?”, añadió la periodista.

Al respecto, Cristo defendió la propuesta del Gobierno. Recordó que “el expresidente César Gaviria sacó adelante una Constituyente en 1991 y gobernó a Colombia. Yo no sé de dónde sale la idea de que una cosa excluye la otra. Y estoy de acuerdo, la implementación del Acuerdo no necesita de una Asamblea Constituyente. Por eso es tan importante el diálogo”.

En ese sentido reconoció que la Constituyente no es la única opción: “el procedimiento surgirá del acuerdo nacional y una posibilidad es la Constituyente. Pero sin acuerdo no hay Constituyente ni reformas. Estamos en un país polarizado, radicalizado, en donde cada idea se descalifica. Ahora, en los diálogos surgirá gente que diga que no se necesitan reformas, o si a mi me convencen y al Gobierno de hacer reformas sin que utilicemos el proceso de la Constituyente, sino que convoquemos un referendo o si estamos de acuerdo tramitemos consensuadamente unas reformas que necesita el país, en el Congreso”.

Cristo ha asegurado que empezará a reunirse con los distintos sectores para empezar a darle forma a esta propuesta, a la par que sacar adelante la implementación del Acuerdo de Paz y seguir adelante con los demás puntos clave de la agenda del Gobierno. Él ya había sido ministro del Interior en el Gobierno Santos y un hombre clave en la construcción de los Acuerdos con las extintas Farc.