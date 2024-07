Gobierno Nacional dejó plantados a los asistentes del Congreso Negro del Chocó

Medellín

En Belén de Bajirá se cumplió el Congreso Negro del Chocó con la participación de 65 colectivos de ese departamento y el Urabá antioqueño, quienes se encontraron para exigir la implementación de la Paz Total en las zonas étnicas. Al encuentro fue invitado el Presidente de la República, Gustavo Petro y también a la Vicepresidente, Francia Márquez.

En la reunión indicaron que de no ser escuchados demandarán al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según Emigdio Pertuz, coordinador del encuentro, a pesar de la invitación no hubo un solo delegado del Gobierno Nacional. “Brilló por su ausencia, nos envió una comunicación en la que decía que el señor Presidente estaba ocupado y que se delegaba en el despacho de la Vicepresidenta para atender este espacio. Lo cierto es que desde Vicepresidencia no vino ningún funcionario y tampoco hubo una comunicación oficial”.

Para el líder de las comunidades negras del Chocó, fue un desplante que no esperaban, toda vez que incluso hicieron campaña en la región para el actual presidente. “Se consideró que no era importante reunirse con los negros del departamento del Chocó, lógicamente que la comunidad no ve con buenos ojos, porque la mayoría de las personas de este territorio estuvimos, votamos e hicimos campañas para el actual presidente y el actual gobierno”.

¿Desde Chocó solicitarían una Constituyente?

El evento que tuvo lugar en el nuevo municipio de Belén de Bajirá, se indicó que “el conflicto armado es la herida que quieren borrar las comunidades, han sido innumerables las solicitudes de paz enviadas al gobierno nacional sin respuesta alguna, por eso en el Chocó desde los territorios negros se iniciará una constituyente para que el presidente Petro aplique por ley la paz total en zonas étnicas”.

Desde allí expresaron que se tiene derecho a vivir en paz, según lo indica la Constitución Política de Colombia y le querían entregar ese mensaje al Gobierno Nacional, adicionalmente consultarle las razones por las cuales no se han adelantado los acercamientos con el Ejército Gaitanista que en Chocó y Urabá tienen una presencia mayoritaria.

¿Qué presencia tiene el Ejército Gaitanista en Chocó y Urabá?

“En el Darién, Bajo Atrato, zona de Bojayá, Riosucio, Acandí, El Carmen, Unguía, en toda esta zona se siente la presencia del Ejército Gaitanista. Se han dado situaciones, cuando han convocado a paros armados, se paraliza la región y sobre todo en Urabá es mucho más fuerte”, según indicó Emigdio Pertuz.

Dice el líder que la mayor relación comercial, salud, educación, producción se tiene entre esta zona del Chocó y Urabá y cuando hay algún tipo de parálisis afecta a ambas regiones, de los dos departamentos.

¿Quiénes asistieron al Congreso Negro?

Al encuentro asistieron representantes de las extintas FARC, delegados de las víctimas, la fuerza pública, y el abogado representante del Ejército Gaitanistas de Colombia, quien reiteró la propuesta acercarse al Gobierno Nacional.

Lo que solicitan al Gobierno Nacional es que se siente ya con los grupos armados ilegales que afectan a los territorios negros en las 4 millones de hectáreas de tierra tituladas, “donde los ancestros han promulgado la cultura y la paz como símbolo de resistencia”, indicó el líder.

“Si esto no avanza, nosotros recurriremos a los organismos internacionales para que se exija del estado colombiano que se cumpla el artículo 22 de la constitución nacional”, señaló Pertuz, a los representantes de 65 consejos comunitarios del Chocó.

Adicionalmente, en este espacio los líderes afro socializaron el cumplimiento del Plan Nacional de desarrollo capítulo étnico, y el proyecto de ley que busca reconocer los territorios colectivos como entidades territoriales.