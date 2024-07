¿Qué dijeron las autoridades en Quindío sobre captura de alias “Larry changa”?

ARMENIA

Luego de la captura de alias “Larry Changa” uno de los co fundadores de la banda criminal trasnacional “tren de Aragua” en zona rural del municipio de Circasia en el Quindío en operativo desarrollado por la Dijín de la Policía, las autoridades en el departamento dieron sus versiones sobre la presencia de estas bandas criminales en la región.

La secretaría del Interior del Quindío, Juana Camila Gómez sobre lo que le informaron el operativo " sobre 4:30 de la mañana del lunes 1 de julio se da captura por parte de la Interpol un operativo liderado desde la Interpol a nivel nacional, recordemos que era una persona con nacionalidad colombiana, chilena y venezolana en situaciones que se venían atendiendo y recopilando material probatorio para esta importante captura a nivel nacional de una persona pues que es una de las fundadores de esta organización criminal que de acuerdo a las informaciones de nuestras autoridades se encontraba de paseo en el departamento del Quindío tomando unos días de descanso y pues que lógicamente gracias a las labores de inteligencia logran dar con el paradero de esta persona y fue inmediatamente trasladado a la ciudad de Bogotá.

No existe articulación del “tren de Aragua” en Quindío

La funcionaria fue clara en manifestar que tanto con ejército como policía nos pusimos en contacto no existe una articulación del tren de Aragua en el departamento del Quindío vuelve y reitero según la información da a conocer desde la Interpol porque es una operación liderada desde la interpola, no se tiene presencia en el departamento del Quindío, la persona se encontraba realizando unas labores de descanso.

Alertas tempranas

Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad del Ministerio Público de todas estas alertas tempranas y es por eso que no únicamente desde la Administración Departamental sino desde las diferentes entidades que tenemos recomendaciones allí dentro de esta Alerta Temprana, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía, ejército y demás venimos trabajando de una manera constante para hacerle frente a esta situación es a través de nuestra fuerza pública, todos los temas investigativos están enfocados a que no tengamos presencia de grupos armados organizados o de este tipo de organizaciones en nuestro territorio es un trabajo que se viene realizando muy responsable no únicamente en cumplimiento de esta Alerta Temprana 001 de 2024 sino del acero 41 de 2020.

Gobernador del Quindío

El mandatario departamental Juan Miguel Galvis “estuve hablando con el coronel de la Policía y me dice y me cuenta que estaba que este tipo, estaba en vacaciones aquí en el departamento del Quindío y le montaron un operativo para poder capturarlo y pues bueno, hoy se dio en el departamento este operativo, pero pues yo pensaría que más allá he venido hablando con el coronel del ejército con el coronel de la Policía y tenemos más de 400 hombres cuidando la cordillera de nuestro departamento para que no puedan ingresar esos grupos al margen de la ley.

Yo creo que esto es para nosotros una gran seguridad que hoy no podemos bajar la guardia, podemos tener alguna afectación, pero pues gracias a Dios hoy de acuerdo a las informaciones de nuestra Policía y el Ejército pues tenemos este territorio tranquilo.

