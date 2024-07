Néstor Lorenzo, con los pies en la tierra: “Con Brasil nunca sé es favorito”

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación en la previa del juego de este martes ante Brasil, en el cierre del Grupo D de la Conmebol Copa América 2024. El argentino dejó en claro que la prioridad será ocupar la primera posición del grupo; no obstante, advirtió que su rival de turno siempre será el favorito.

Los amonestados de Colombia

“En cuanto las amarillas hay que tenerlo en cuenta para no tener una doble amonestación por una causa que no sea justificable, si se puede evitar, mejor. Tenemos que tener la madurez de jugar en estos certámenes, jugamos con estas reglas. Vamos a cuidarnos de no recibir más tarjetas amarillas (...) La prioridad es salir primeros del grupo más allá de estar clasificados, cuando decimos que es muy fina la línea de cuidar un jugador porque está amonestado, nos estaríamos contradiciendo, el equipo va a jugar de la misma manera y los que están esperando la oportunidad van a tener que aprovechar sus momentos”.

¿Colombia es favorito ante Brasil?

“Siento que con Brasil nunca se es favorito, es una selección con mucha historia y nosotros estamos hasta ahora tratando de escribir unas páginas de esta historia que tiene Colombia que es muy buena en algún curso de la historia, pero aspiramos a más. Jugaremos a lo nuestro para estar a la altura”.

¿Hay similitudes en el último partido ante Brasil?

“El contexto es distinto, creo que lo único que se asemeja es en la cantidad de jugadores que van a repetir y en la trascendencia que le damos nosotros para competir con los mejores del mundo. No será igual desde el estilo, porque Brasil tenía otro entrenador”.

¿Qué opina de las sanciones de la Conmebol?

“Tenemos un tiempo en el vestuario donde estamos constantemente pendientes con los auxiliares, sabemos de las sanciones por salir tarde, pero lo maneja el cuerpo técnico, eso le puede pasar a cualquiera, esperemos que no nos sucede, creo que es un poquito exagerada, pero eso lo decidirá otra gente en otros estamentos”.

¿Cómo enfrentar a Brasil?

“Con Brasil no te puedes distraer nunca, ni al principio ni en la mitad ni al final, debemos mantener el control del partido, pero sabemos que es difícil, si el resultado fuera el mismo, ojalá sea el mismo partido, pero cada partido propones otras dificultades, otros retos, ojalá que mañana los podamos controlar”.

¿Hay ataques parecidos en ambos equipos?

“Con respecto a los buenos jugadores, si son previsibles o imprevisibles, siempre te sorprenden de cualquier manera, eso lo hace distintos, es muy difícil. Hay que ser un muy buen defensor para controlarlos. Mañana va a haber dentro del campo muy buenos jugadores para que sea un gran espectáculo”.

Sobre Richard Ríos

“No tuve la oportunidad de hablar con Ferreira, me guie por lo que vi de Richard, cuando no era titular en Palmeiras, ya lo estábamos siguiendo, el otro día dije que Richard todavía no tocó el techo, tiene mucho por crecer y mejorar para darle más al equipo, creo que va a ser un jugador de élite, sigue en este camino, al equipo le da un poco de todo, bien con la pelota, hace rupturas, marca, buen juego aéreo y remate de media distancia, es un jugador que puede ser muy útil para el equipo y por eso es que está donde está”.

¿Cómo está Jhon Janer Lucumí?

“Lucumí está evolucionando muy bien, lo estamos viendo día a día y para el partido de mañana no va a estar, vamos a ver si para el próximo”.

¿Qué opina de Brasil?

“Lo venimos siguiendo desde el sorteo, incluso en el último amistoso ante Estados Unidos estuvo gente del cuerpo técnico, los últimos dos partidos lo hicimos más por televisión porque teníamos mucho trabajo interno, conocemos como se maneja y cómo ha cambiado la idea de juego de Brasil y estamos trabajando en eso”.