Colombia Vs. Brasil: ¿Qué jugadores llegan en riesgo de perderse los cuartos de final?

Richard Ríos es uno de los jugadores que podría acumularse en amarillas ante Brasil.

Colombia y Brasil protagonizarán este martes, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el que para muchos es el partido más atractivo en lo que va de esta Conmebol Copa América 2024. Los dos equipos se disputan el liderato del Grupo D.

El juego, que dará inicio a las 8:00PM (hora colombiana), también tendrá como atractivo la necesidad de Brasil de asegurar su clasificación. Los dirigidos por Dorival Júnior son segundos con 4 puntos y con un empate les bastará para hacerse inalcanzables para Costa Rica.

Tanto Colombia como Brasil han sido destacados desde antes de comenzar el torneo como serios candidatos a ganar la Copa y, teniendo en cuenta lo que fue el último juego de la Canarinha ante Paraguay, se espera un compromiso picante.

Jugadores en riesgo

En medio de todo esto, la Selección Colombia llega a este compromiso con tres jugadores en riesgo de perderse los cuartos de final. En los dos partidos anteriores, frente a Paraguay y Costa Rica, tres futbolistas del equipo fueron amonestados, una nueva amarilla este martes les obligaría a pagar una fecha de sanción para la próxima instancia.

Ante Paraguay, el volante Jefferson Lerma fue el único amonestado del encuentro; mientras que en el pasado duelo contra Costa Rica, vieron la amarilla el también volante Richard Ríos y el delantero Jhon Córdoba, este último por quitarse la camiseta en la celebración de su gol, acto que hasta su padre, Manuel Acisclo Córdoba le reprochó.

Con este contexto, no se descarta que Néstor Lorenzo pudiera realizar alguna variante este martes para resguardar a sus jugadores; no obstante, la importancia del rival y la intención de ocupar el primer puesto, son factores por los cuales podría sostener su mismo once de la última fecha en Arizona.

¿Qué necesita Colombia para ser primero?

A la Selección Colombia le bastará con un empate para ser líderes del Grupo D, una derrota lo desplazaría a la segunda posición. En busca de evitar a Uruguay en cuartos de final, quien se proyecta como líder del Grupo C, los dirigidos por Lorenzo esperan terminar en lo más alto de la tabla.