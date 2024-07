🔴 EN VIVO | Etapa 4 del Tour de Francia HOY: Siga en DIRECTO a Pogacar, Egan y más

Pinerolo (Italy), 02/07/2024.- Colombian rider Egan Bernal of INEOS Grenadiers waves to the crowd ahead of the start of the fourth stage of the 2024 Tour de France cycling race over 139km from Pinerolo to Valloire, 02 July 2024. (Ciclismo, Francia, Italia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO ( EFE )