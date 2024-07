Brasil - Colombia, final adelantada por el liderato del Grupo D de la Copa América

Colombia vs. Costa Rica en la Conmebol Copa Amérca 2024 en Estados Unidos | Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia tendrá su enfrentamiento más complejo en lo que va de la presente edición de la Copa América, cuando se mida esta noche, a partir de las 8:00PM, a Brasil, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El juego definirá el liderato del Grupo D.

Colombia llega a este partido clasificada, luego de haber derrotado a Paraguay y a Costa Rica en sus dos primeros compromisos en el torneo; no obstante, eso no es motivo para confiarse y el mismo Néstor Lorenzo ha dejado en claro que buscarán cerrar en el primer puesto, algo que conseguirán con un empate.

Brasil, por su parte, tiene un pie en los cuartos, tras empatar ante los Ticos y golear a los paraguayos en la última jornada. Con 4 puntos, el equipo de Dorival Júnior piensa más en el liderato que en la clasificación.

Jugadores en riesgo, pero sin cambios

A pesar de tener tres jugadores en riesgo para los cuartos de final, la Selección Colombia no tendría mayores modificaciones en su once para su duelo de esta noche. Richard Ríos, Jefferson Lerma y Jhon Córdoba arriban al encuentro amonestados, de ver otra amarilla, se perderían el juego de cuartos de final.

“En cuanto las amarillas hay que tenerlo en cuenta para no tener una doble amonestación por una causa que no sea justificable, si se puede evitar, mejor. Tenemos que tener la madurez de jugar en estos certámenes, jugamos con estas reglas. Vamos a cuidarnos de no recibir más tarjetas amarillas”, comentó al respecto Lorenzo en la rueda de prensa.

El único cambio que podría presentarse estaría por Lerma, volante de primera línea. Néstor Lorenzo podría depositar su confianza en Kevin Castaño y cuidar al jugador del Crystal Palace, pensando en la próxima ronda.

¿Cómo se definirá el rival en cuartos de final?

Uruguay y Panamá clasificaron a cuartos de final por el Grupo C, los uruguayos cumplieron con su favoritismo e hicieron 9 puntos de 9 posibles; mientras que los panameños dieron la gran sorpresa y se quedaron con la segunda posición, dejando en el camino a la anfitriona Estados Unidos.

Colombia se medirá a uno de estos dos países en la próxima instancia. Si empata o vence a Brasil y avanza en la primera posición, su rival será Panamá; entretanto, si cae ante los brasileños, estará midiéndose a los uruguayos.

Posible formación

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.