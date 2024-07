Militares y veteranos de Fuerzas Armadas: ¿Cómo los perros de servicio ayudan en su salud?

Una nueva investigación compartió resultados positivos sobre la salud de militares y veteranos de las Fuerzas Armadas cuando tienen la compañía de perros de servicio. Este estudio fue apoyado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos. En la actualidad, dicho país cuenta con 27 institutos o centros que promueven la salud por medio de la difusión de información científica y el desarrollo de la misma. Incluso, entre sus tareas tienen el objetivo de compartir de manera constante información sobre enfermedades.

El estudio fue titulado como Service Dogs for Veterans and Military Members with Posttraumatic Stress Disorder: a nonrandomized controlled trial. Además, se centra en la salud de los militares y veteranos que han sido diagnosticados con el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Ahora bien, el estudio concluyó que los militares y veteranos que viven con el trastorno de TEPT y tienen la compañía de un perro de servicio ven una mejoría. “Agregar un perro de servicio a su atención habitual podría reducir la gravedad de los síntomas del TEPT, los sentimientos de ansiedad y reducir la depresión, al tiempo que mejora su calidad de vida y funcionamiento psicosocial”, aclaró la NIH

Por el momento, este ha sido el estudio más importante sobre este tema realizado en Estados Unidos. En este, el grupo de militares y veteranos que participaron en el estudio se dividió en dos. Uno tenía la presencia de estos mientras eran acompañados por caninos, el segundo grupo no contó con perros. Asimismo, todos los militares del estudio debían tener el diagnóstico de TEPT.

En total, 156 militares y veteranos participaron en la investigación y fueron reclutados por medio de la base de datos K9s For Warriors. En Estados Unidos los caninos de servicio deben estar “entrenados individualmente para trabajar o realizar tareas para personas con discapacidades”, según la ley.

Tras tres meses de estudio, de los 156 militares y veteranos, los 81 participantes que tenían perros de servicio aclararon que sus síntomas de TEP como lo son la ansiedad y la depresión se redujeron de manera considerable. Además, en ese tiempo fueron mucho más sociables. Mientras tanto, los 75 participantes restantes que no contaron con un canino de servicio no notaron cambios en sus síntomas.

Durante el tiempo del estudio, los militares continuaron con su atención habitual médica.

¿Qué es el trastorno de estrés postraumático (TEPT)?

La Sociedad Americana de Psiquiatría ha explicado que el trastorno de estrés postraumático (TEPT) se relaciona con el estado de la salud mental de las personas tras haber pasado por sucesos que los impactan de manera considerable. “Es una condición mental que puede ocurrir en personas que experimentaron un evento traumático, un hecho aterrador, impactante, o peligroso como amenazas de muerte, lesiones o violencia sexual”.

Otros sucesos que pueden desencadenar el TEPT son, por ejemplo, desastres naturales, así como accidentes graves, hechos terroristas, guerras y combates. Además de una violación o agresión sexual, un trauma histórico, o hasta violencia de pareja e intimidación.

La misma asociación explicó que este trastorno lo puede padecer cualquier persona sin importar su origen étnico, su nacionalidad o su cultura. Además, puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, “las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de padecer TEPT”.

Las personas con TEPT llegar a presentar pensamientos negativos y sentimientos intensos, que normalmente son perturbadores y se relacionan con la experiencia traumática. Estas ideas “los perduran mucho después de que el evento traumático terminó. Pueden revivir el evento a través de “flashbacks” o pesadillas; pueden sentir tristeza, miedo, ansiedad, pánico e ira, y pueden sentirse separados o distanciados de otras personas.”

Asimismo, estas personas tienen a evitar situaciones o personas que puedan llevar a recordar el evento traumático. Incluso, “pueden tener fuertes reacciones negativas a algo tan común como un ruido fuerte o un toque accidental”

El estudio explicó que un el 23 % de los militares que prestaron servicio después del 11 de septiembre tienen TEPT. Asimismo, los veteranos “tienen más probabilidades de morir por suicidio que los no veteranos.”