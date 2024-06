Petro arremetió contra la Flip tras llamado a “abstenerse de estigmatizar a la prensa”

Colombia

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) mostró su preocupación por “la estrategia que ha mantenido el presidente Gustavo Petro en torno a desacreditar y estigmatizar la labor de los periodistas y medios de comunicación que realizan veeduría a la gestión de su Gobierno”, haciendo referencia particular a las críticas que ha hecho el mandatario contra la periodista María Jimena Duzán por denunciar un presunto enriquecimiento ilícito de Andrés Sarabia, hermano de la directora del Dapre Laura Sarabia. La junta directiva de la fundación insisitó en que Petro tiene un “compromiso democrático, que implica respetar la libertad de prensa y abstenerse de estigmatizar a periodista”.

Ante estas expresiones de la Flip, el presidente emitió una serie de trinos. El primero de ellos, respondiendo al comentario de la junta (sobre no estigmatizar a la prensa), en el cual señaló: “¡No señor!, compartir la mentira acaba la democracia”. Posteriormente aseguró que en la fundación “tuvieron entre sus fundadores a alguien que se acusa de conformar grupos paramilitares”.

El señalamiento del presidente, como él mismo confirmó, era al exvicepresidente Francisco Santos. Sin embargo, distintas voces del gremio aclararon que Santos no es ‘el creador’ de la fundación. El periodista Santiago Rivas, por ejemplo, señaló que “La FLIP no es “de Pacho Santos”. Si ese man participó en su creación, también lo hicieron García Márquez, Javier Darío Restrepo y muchos otros y otras... Como si cada vez que no nos gusta una ley, dijeramos que es ‘la Constitución de Álvaro Gómez’ o ‘de Navarro Wolff’”.

En ese punto, de hecho, la periodista Claudia Julieta Duque añadió que “la de Pacho Santos era la Fundación País Libre, presidente. Por allá en los 90, cuando recién nació la FLIP de Nacho Gómez, María Teresa Herrán y otros grandes del periodismo, Santos les cedió una pequeña oficina mientras la FLIP pudo alquilar una propia. Pero jamás ha sido ni fue la ‘FLIP de Pacho Santos’”.

En medio de sus críticas, el mandatario sugirió que hay una selectividad por parte de la fundación: “les pregunto: ¿alguna vez han denunciado la muerte de alguno de los más de cien periodistas asesinados a sangre fría por Netanyahu? ¿Por qué no lo han hecho?”. También aseveró que la Flip “solo busca la verdad, aunque esté lejos”.

El principal cuestionamiento del presidente, según publicó en sus redes, es que no se defienda a la ciudadanía “contra la calumnia vestida de informacion”. Sin embargo, al respecto los periodistas citados coincidieron en que “esa no es la función de la Flip”, según señaló Rivas, quien añadió que “la Flip no hace fact checking (verificación de la veracidad de los contenidos periodísticos) y Petro sabe”.

Duque, a su vez, explicó que la organización “jamás ha tenido en sus estatutos la misión de ‘defender a la ciudadanía de la calumnia’. La FLIP hoy tiene una asamblea de más de 50 periodistas, disímiles y diversos, entre quienes me cuento, y su labor es trabajar en pro de la libertad de prensa”.

Distintos sectores han cuestionado que el presidente insista con sus comentarios en contra de la prensa y ahora centrándose en la fundación. La representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, hizo una comparación de sus comentarios antes cuando era opositor y ahora que ha asumido la Presidencia.