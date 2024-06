Brasil vs. Colombia, por el liderato del Grupo D: ¿Cuándo es el partido por Copa América?

Colombia vs. Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026 / Getty Images / JUAN BARRETO

Colombia y Brasil vencieron en sus respectivos juegos de la fecha 2 del Grupo D de la Copa América. En el caso del combinado Tricolor, selló su clasificación a cuartos de final de la competición luego de imponerse a Costa Rica con un solvente 3-0. El equipo de Néstor Lorenzo, acumuló seis puntos, tras haber iniciado con victoria (2-1) contra Paraguay en Houston, Texas.

Por su parte, Brasil no tuvo el mejor inicio de competición, pues empató sin goles ante una Costa Rica que supo defenderse y evitar la caída de su portería. No obstante, para el segundo juego, no podían dejar ir unidades si querían estar en la siguiente fase y cumplieron con la tarea de ganarle 4-1 a Paraguay, selección que, junto a Jamaica y Bolivia, se convirtió en la segunda eliminada del torneo.

Brasil vs. Colombia, por el liderato del grupo

Así las cosas, la tercera fecha de la fase de grupos promete un enfrentamiento de alto nivel entre Colombia y Brasil. En juego estará poder terminar como líder de la zona, situación a la que el combinado nacional llega mejor perfilado, pues un empate le bastará para finalizar líder. Del otro lado, a la Verdeamarela solo le basta ganar para terminar en la primera casilla, pues superaría, eventualmente, con 7, las seis unidades de Colombia.

Terminar en la primera posición del Grupo D tiene una ventaja. El que logre este objetivo, se enfrentará contra el que finalice en la segunda ubicación del Grupo C, casilla que disputa Panamá y Estados Unidos. Todo parece indicar que Uruguay se quedará con el liderato de tal zona, por lo que se medirá ante el segundo del D. Evitar al equipo Charrúa en cuartos de final, es la meta para Colombia y Brasil.

El presente pone como favorita a Colombia en este duelo ante Brasil, una situación tal vez inédita para los antecedentes históricos entre ambas selecciones. Apenas la Tricolor consiguió en noviembre del 2023 su primera victoria ante la Canarinha en Eliminatorias, aunque en Copa América el saldo es levemente más favorable, con dos victorias ante once de los brasileños.

No obstante, a la cinco veces campeona del mundo no se puede poner en un segundo plano por más horas bajas que vivan. El proceso con Dorival Junior apenas tiene 6 partidos, de los cuales tres han sido victorias y tres empates. La victoria por 4-1 ante Paraguay, fue gasolina para las figuras brasileñas.

¿Cuándo es Brasil vs. Colombia?

El juego será el próximo martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, desde las 8:00 p.m. (hora Colombia). Este será el partido número 12 entre ambos equipos en Copa América, siendo el disputado en el certamen de 2021, con victoria para la Canarinha (1-2) el más reciente.

Martes 2 de julio

Hora: 8:00 p.m. (COL)

Estadio: Levi’s Stadium - Santa Clara, California