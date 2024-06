Acisclo Córdoba elogió el partido de su hijo Jhon, pero reveló que lo regañó: ¿Por qué?

Manuel Acisclo Córdoba, exjugador de la Selección Colombia y padre de Jhon Córdoba, elogió la actuación de su hijo ante Costa Rica. Acisclo expresó la alegría por el gol marcado por Jhon y aseguró que estuvo cerca de ser una actuación “perfecta”.

En diálogo con Caracol Deportes, el Triciclo reveló que solo le hizo un reclamo a su hijo al final del partido, pues al convertir su anotación se quitó la camiseta y fue amonestado, quedando en riesgo de perderse un partido en caso de recibir una nueva amarilla.

¿Cómo vio a Jhon?

“Bastante bien, el tiempo que jugó fue importante, se movió en todo el frente de ataque, guapeó, luchó, ganó en velocidad, fue un partido redondo tanto para él como para el equipo”.

¿A qué horas supo que iba a ser titular?

“Como a la 1:30PM o 2:00PM, íbamos rumbo al estadio. Me llamaron mis hermanos y algunas personas me escribieron por WhatsApp y ahí me di cuenta”.

¿Ya habló con él?

“Él se tiene mucha confianza, Jhon es una persona muy fuerte. No me gusta hablar con él antes de los partidos, no sé si es cábala, él habla con la mamá, pero yo no lo llamo, ni dejo que me llame. Después del partido ahora sí hablamos, pero tampoco le toco el tema del fútbol, si jugó bien, le digo ‘actuaste muy bien, te felicito’, pero ya al otro día, que ya tiene la cabeza calmada, hablamos. Si ha cometido algún error le digo ‘esto lo hiciste mal, por esto y por esto’. Después de los partidos hablamos lo normal, lo felicito y al otro día ya le analizo el partido”.

¿Qué sintió después del partido?

“Los tiempos de Dios son perfectos. Jhon venía con esa ilusión de estar en Selección Colombia y yo lo apuraba y siempre le dije ‘ojo que yo jugué en Selección Colombia de mayores también, el mayor orgullo que uno tiene como futbolista es representar a su país en selección mayor. Usted puede estar en Selección Sub-20, Sub-17, Sub-17, pero la Selección mayor es la cúspide que uno tiene para representar a su país’. Y yo le decía, yo te hice 153 goles, te faltan tantos’, lo vengo apurando para que él siga mejorando y poniendo empeño en cuanto al fútbol”.

¿Jhon puede jugar ante cualquier rival?

“Jhon es un futbolista que está acostumbrado a jugar solo, cuando él jugaba en Envigado el profe siempre lo ponía a él en punta y él era el que sostenía al equipo, en Alemania también jugaba solo en punta y normalmente en Rusia hace lo mismo. Él no tiene problema en ningún aspecto, sabe jugar, sabe defenderse y se sabe que Jhon es muy fuerte, arriba, con el balón en el pie. Es muy buen jugador”.

¿Cómo es su relación con los otros delanteros?

“Todo el mundo quiere ser titular, pero lo importante es la camaradería que hay dentro del grupo, si tú vas a entrar, los demás te van a animar. Lo que yo he podido ver, en lo poquito que he entrado ahí, es una unión muy buena, todo el mundo está contento, es un grupo bastante bueno”.

¿Le gusta como Lorenzo ubica a su hijo?

“Los técnicos ven cosas diferentes a uno. En la posición que lo ha ubicado, Jhon ha rendido, yo creo que en la medida que él siga así, Jhon va a pelear el puesto”.

¿Qué le faltó a Jhon en el partido?

“Le faltó poco para ser perfecto, pero jugó muy bien. Se asoció, recuperó balones, ganó por velocidad, ganó arriba, abrió espacios. Jugó muy bien, el equipo y él”.

¿Qué le dijo por quitarse la camiseta?

“Eso sí le dije, yo nunca le digo nada al respecto, pero después del partido le dije ‘eso no estuvo bueno, te colocan contra Brasil, te sacan una amarilla y después vas para afuera’”.

¿Usted lo pondría contra Brasil?

“Eso ya es decisión del técnico. Él es el que ve que le puede dar”.

¿Lo arriesgaría para que no esté en cuartos de final?

“El técnico es el que decide quién va a jugar, yo ahí no me meto”.

¿Pone a Ríos o a Lerma que también tienen amarilla contra Brasil?

“Reitero, el técnico es el que decide”.