Dura baja para Colombia: Anthony Zambrano no irá a los Juegos Olímpicos París 2024

Anthony Jose Zambrano (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images) / Tim Clayton - Corbis

El atleta colombiano de 26 años, Anthony Zambrano no podrá defender la medalla de plata que logró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues, esta vez no consiguió su cupo para las máximas justas de París 2024 tras no lograr alcanzar la marca mínima en los 400 metros planos. Zambrano no tuvo su mejor día en el Torneo Nacional clasificatorio celebrado en Cali.

El guajiro, no había podido conseguir su cupo en los anteriores torneos clasificatorios y la ultima opción la tenía en el Campeonato Nacional de Cali este fin de semana, desafortunadamente tampoco logró bajar de los 45 segundos, el registro exigido para conseguir su casilla a los Juegos Olímpicos.

Dura baja para el equipo nacional, que lo tenia como una de las máximas cartas para conseguir una presea en el certamen. Zambrano en 2020 hizo historia en ser el primer colombiano en ganar una medalla en atletismo, el deporte base de las justas.

En dicho torneo en Cali, Zambrano, en la semifinal el viernes, paró el reloj en 45 segundos y 42 centésimas, resultado que le dio el paso a la final de los 400 metros. Pero en la mañana del sábado marcó un registro de 46 segundos con 15 centésimas, acabando con la ilusión de ir a los Olímpicos a defender su presea de plata.

Palabras de Anthony Zambrano tras no conseguir la clasificación

“Hay varios deportistas internacionales que buscaban marca o puntaje en este Nacional y eso le da importancia al campeonato. He tenido muchas lesiones y eso me ha perjudicado. Voy a seguir entrenando. Vienen mejores competencias. El año que viene viene un Mundial y vamos a luchar”, empezó mencionando Zambrano.

“Esto hace parte del proceso. Hoy estamos bien, mañana mal. Hay que seguir, hay que intentarlo. Hay que seguir motivado, eso hace fuerte a los deportistas. Llevamos ocho competencias sin lesiones. En la agenda está que sigo en España, con mi fisioterapeuta, recuperándonos, entrenando. Hay que seguir en las competencias para obtener marcas para el mundial”, aseguró.

De esta manera, el atleta perdió la opción y no tiene más oportunidad de conseguir el registro mínimo, pues el próximo 30 de junio se cierra el límite de clasificación, por lo que se me notó triste y con un poco de frustración tras no cumplir el objetivo.

“Es hace parte del proceso. Hoy estamos bien, mañana mal. Hay que seguir, hay que intentarlo. Hay que seguir motivado, eso hace fuerte a los deportistas”, finalizó el vallecaucano.