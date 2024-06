Cartagena ingresa a Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos

Cartagena

Cartagena de Indias avanza en la diversificación de su oferta turística, por lo que recibe con satisfacción el ingreso a la Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos y Espirituales, como respaldo y reafirmación del gran patrimonio cultural religioso y la práctica fervorosa de la fe de los creyentes, tanto residentes como turistas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este logro de ciudad, que pone a Cartagena de Indias, nuevamente, en el escenario internacional, fue posible con el trabajo articulado de la Alcaldía de Cartagena, la Corporación Turismo Cartagena de Indias y la Arquidiócesis de Cartagena.

Más de 490 mil personas hicieron uso de la Terminal de Cruceros de Cartagena

El ingreso a la red, de la que también hacen parte Fátima (Portugal), Roma (Italia), Jerusalén (Israel), Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz (España), La Meca (Arabia Saudita), Varanasi (India) y Aparecida (Brasil), es una realidad luego de que se hiciera un minucioso trabajo para destacar los elementos históricos y de espiritualidad que constituyen a la ciudad como un destino turístico religioso. Además, la experiencia de la Semana Santa 2024, fue un piloto que evidenció la vocación religiosa y espiritual de Cartagena, en el contexto turístico.

“Es un verdadero honor saber que Cartagena, desde nuestra primera Semana Santa como Gobierno, decidió mostrarle al país y al mundo que reúne todos los requisitos para ser un referente del disfrute de las tradiciones religiosas, hoy sea oficializada como parte de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso. Celebramos esta inclusión que, sin duda, nos motiva a continuar trabajando por consolidar una oferta robusta desde nuestras emblemáticas iglesias y cada una de las actividades que enmarcan el fervor religioso de miles de cartageneros y visitantes”, destacó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Beneficios de pertenecer a la red mundial

“Es un placer para mí anunciarle al mundo la incorporación de Cartagena de Indias - Colombia a la Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos y Espirituales. Cartagena tiene mucho que ofrecer en turismo religioso y espiritual. Así que esperamos a todos los turistas, visitantes y peregrinos a este maravilloso destino turístico de Colombia”, anunció, desde Madrid, Pilar Valdez, directora general de la Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos y Espirituales.

La Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos y Espirituales, en sus siglas (RMDTRE), la integran cerca de 30 destinos de 21 países y es liderada por Tourism and Society Think Tank. Su misión es apoyar a todos los destinos, ofreciendo orientación en la gestión, atención al peregrino, formación y capacitación. Para lograr esto, cuentan con el respaldo de 300 profesionales dentro del Tourism and Society Think Tank, una entidad global con más de 650,000 profesionales del sector turístico. Estos profesionales, especializados en turismo religioso, brindarán apoyo y conocimiento para impulsar el desarrollo de destinos que, aunque comparten la atracción de millones de visitantes, a menudo se encuentran perdidos en la gestión y promoción. La red no solo incluirá destinos, sino también turoperadores para facilitar la venta y potenciar negocios.

“Ratificamos el compromiso de ciudad de trabajar articuladamente para lograr este objetivo por el que hemos venido esforzándonos: ser parte de la Red Mundial de Destinos Religiosos y Espirituales. Este logro es posible gracias a la apuesta del alcalde Dumek Turbay y de la Gestora Social del Distrito, Liliana Majana; a la apertura, respaldo irrestricto de la Arquidiócesis de Cartagena y monseñor Francisco Javier Múnera Correa, quien creyó profundamente en que, trabajando juntos, podemos exaltar la riqueza espiritual de Cartagena de Indias y visibilizar tantos elementos de fe que la historia de Cartagena nos ha heredado. Es un llamado, además, a caminar con más entusiasmo y compromiso para recibir a los peregrinos que vendrán con distintas intenciones, a conocer la ciudad y todos sus atractivos religiosos”, mencionó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

En Colombia, el único lugar en hacer parte de la Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos y Espirituales es Buga. Por lo que, el ingreso de Cartagena también impulsa a Colombia su apuesta por promover el país de la belleza. Desde el Viceministerio de Turismo, liderado por Arturo Bravo, se ha recibido importante apoyo y respaldo en este propósito común.

Un patrimonio centenario que aviva la fe en la actualidad

Al respecto, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena expresó lo significativa que fue esta noticia para toda la Iglesia de Cartagena.

“Desde la Arquidiócesis de Cartagena acogemos con inmensa alegría la buena noticia que hemos recibido. Nuestra ciudad, Cartagena, ha sido admitida en la Red Mundial de Turismo Religioso y Espiritual. Es una noticia muy significativa que compartimos con toda la ciudadanía, con la alcaldía y con todas las instituciones con las que venimos trabajando mancomunadamente para hacer de esta ciudad una ciudad amable, acogedora de todos nuestros visitantes”.

El prelado también resaltó la importancia de esta admisión en la acogida fraterna y abierta a todos los que decidan visitar la ciudad:

“Qué bello y significativo poder compartir la riqueza patrimonial de nuestra ciudad, histórica, espiritual, arquitectónica, moral y junto con la calidad de sus gentes para que muchos, pero muchos, se enamoren cada vez más de Cartagena y puedan vivir con nosotros una linda experiencia espiritual y de turismo religioso”.

“Vemos en este reconocimiento una valiosa oportunidad para resaltar los valores espirituales y culturales que distinguen a nuestra ciudad”, afirma el Padre Julio César Muñoz, delegado de la pastoral de turismo religioso de la Arquidiócesis de Cartagena. “Este logro nos llena de orgullo y nos impulsa a continuar trabajando para fortalecer nuestra misión pastoral y acercar a más personas a la fe a través del turismo religioso”.

La Arquidiócesis de Cartagena ha emprendido iniciativas estratégicas para desarrollar un turismo religioso integral que incluya visitas al patrimonio histórico y espiritual de nuestra ciudad, que comprende templos, santuarios y otros lugares de importancia cultural y espiritual. “Estamos colaborando con diversas entidades locales, nacionales e internacionales para asegurar que todos los visitantes tengan una experiencia única”, explica el presbítero.

“Invitamos a todos a unirse a nosotros en esta celebración de fe. Vengan a descubrir la riqueza espiritual y patrimonial en este pueblo Santo de Dios que peregrina en Cartagena, y vivan con nosotros una experiencia que fortalecerá su fe y llenará su corazón de amor”, concluye.

¿Por qué Cartagena de Indias es un destino turístico religioso?

• La fundación de Cartagena, el 01 de junio de 1533, como todo el proceso de colonización española, trajo consigo la fe católica.

• No había pasado 1 año de la fundación de Cartagena de Indias, cuando fue creada, mediante bula papal de Clemente VII, la Diócesis de Cartagena, siendo una de las más antiguas de América Latina y de Colombia.

• Cartagena de Indias fue una de las plazas fortificadas más importantes de la corona española, por lo que la presencia de comunidades religiosas fue abundante y la construcción de grandes e imponentes templos y conventos es testimonio de ello.

• La Virgen de la Candelaria y su presencia centenaria en los pueblos del Caribe tiene un lugar preponderante en Cartagena, ocupando la cima más alta de la ciudad, con la custodia de la Orden de Agustinos Recoletos. Está íntimamente relacionada con la historia de libertad y con el encuentro cultural de indígenas, negros y españoles.

• El establecimiento del Tribunal del Santo Oficio es un signo de la importancia de la ciudad. Veracruz, Lima y Cartagena fueron los 3 principales tribunales en lo que hoy conocemos como América Latina. Cartagena hoy, resignificando este polémico tiempo de la historia, cuenta en el mismo espacio con el Museo Histórico.

• San Pedro Claver y su labor de asistencia a los esclavizados traídos de África occidental es un importante testimonio que hoy sigue presente en la ciudad. Sus reliquias reposan en el altar mayor. Además, su imponente templo y casa museo son destino de visitas y peregrinación.

• Cartagena de Indias fue lugar de paso de importantes santos como San Luis Beltrán y San Ezequiel Moreno.

• Cartagena fue el lugar de llegada de Santa María Bernarda Bütler (cuya labor misionera se realizó en Getsemaní y los antiguos barrios de Pekín, Pueblo Nuevo, Boquetillo y Chambacú, siendo su lugar de residencia la Obra Pía), fundó las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, cuya acción hoy llega a más de 10 países. Sus reliquias reposan en el Santuario con su nombre y su obra se puede apreciar en el museo biográfico ubicado en el Colegio Biffi - barrio La Providencia. Este año se cumplieron 100 años de su fallecimiento.

• Cartagena tiene una importante devoción, desde hace muchos siglos al Santo Cristo de la Expiración, cuya imagen se venera en el templo de Santo Domingo (el templo más antiguo de Cartagena), lugar donde cada lunes, cartageneros y turistas, le rinden un culto especial.

• Cartagena fue la diócesis Monseñor Eugenio Biffi, cuya causa de canonización avanza, quien guio a la iglesia de la ciudad en tiempos muy difíciles, recibió muchas comunidades misioneras y devolvió la importancia al Seminario de la ciudad.

• Cartagena ha sido visitada en dos ocasiones por dos Pontífices: San Juan Pablo II (1986) y Francisco (2017)

• La escultura en mármol de la Virgen del Carmen, en la Bahía de Cartagena, es un referente de la piedad popular de los cartageneros, especialmente de la Zona Insular, pescadores y navegantes.

Inventario de templos, conventos y lugares de culto

Debido a que el patrimonio religioso de la ciudad es amplio. Aquí se comparte un breve inventario de templos y conventos:

TEMPLOS QUE SON LUGAR DE CULTO:

Centro Histórico

- Catedral Santa Catalina de Alejandría (Basílica menor)

- Santuario de San Pedro Claver

- Santuario de Santo Domingo - Cristo de la Expiración

- Templo de Santo Toribio de Mogrovejo

Getsemaní

- Templo de la Tercera Orden

- Templo de la Santísima Trinidad

- Templo de San Roque

OTROS TEMPLOS DE INTERÉS

- Convento y Santuario Santa Cruz de la Popa

- Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria (Pie de la Popa)

- Ermita de Nuestra Señora de las Mercedes (El Cabrero)

- Santuario Santa María Bernarda (Colegio Bifii - La Providencia)

FUERON CONVENTOS

- Claustro de Santo Domingo (Orden de Predicadores o dominicos) - Hoy Centro de Formación de la Cooperación Española

- Claustro de la Merced (Orden de los Mercedarios) - Hoy Universidad de Cartagena. El templo de este Claustro hoy es el Teatro Adolfo Mejía.

- Seminario San Carlos Borromeo y su capilla- Hoy Casa 1537.

- Monasterio de las hermanas clarisas y su capilla - Hoy Sofitel Legend Santa Clara (Destacado en la obra Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez)

- Monasterio de las carmelitas descalzas - Hoy Charleston Santa Teresa.

- Convento franciscano de San Diego - Hoy Universidad de Bellas Artes

- Convento de San Agustín - Hoy Universidad de Cartagena

- Convento de San Francisco - Hoy Proyecto hotelero San Francisco

- Obra Pía - Hoy en ruinas

- Colegio la Presentación - Hoy Conjunto residencial La Presentación