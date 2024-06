¿Qué viene para los trabajadores del Ministerio tras negación de bonificación del Dapre?

Los trabajadores del Ministerio de Trabajo de Colombia continuarán en huelga indefinida en protesta a los incumplimientos por parte de la entidad sobre acuerdos establecidos en mesas de diálogos pasadas, entre esos, la reivindicación de las condiciones laborales y los bajos niveles salariales.

Así lo anunció en 6AM Hoy por Hoy, Diana Peña, presidenta del Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo tras la negación de la bonificación especial por compensación del 50% que se había concertado con el Ministerio de Hacienda.

Por medio de un oficio, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), le aseguró a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que no puede conceder la bonificación especial debido a que es competencia directa del presidente de la República.

Al respecto, Peña señaló que la negativa de la presidencia ha impedido este otorgamiento, lo que generó una huelga que continúa sin solución, pese a encuentros recientes con las directivas del Ministerio:

“El nivel de tensión es muy alto, pero adicional a eso digamos que un poco desconcertados con la situación porque hasta la fecha no se atiende en nuestras reclamaciones, si bien es cierto, hemos logrado los dos últimos días por fin sentarnos en un diálogo no social ni franco, pero en una mesa, la respuesta que nos trajeron fue esa. Ya se había manifestado la voluntad de cancelar la bonificación y ayer se presentaron con la el oficio del DAPRE donde efectivamente no había habilidad para el pago de la misma”.

Noticia en desarrollo