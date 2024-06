Se cae bonificación especial del 50% que pedían los sindicatos del Ministerio del Trabajo

Caracol Radio conoció un oficio emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), mediante el cual la directora de la entidad, Laura Sarabia, le asegura a la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, que no puede conceder la bonificación especial por compensación del 50% que se había concertado con el Ministerio de Hacienda, para los trabajadores que están en huelga.

En el oficio, el DAPRE argumenta que la decisión es competencia exclusivamente del presidente de la República. Asegura además que conoció que en el pasado se conoció un oficio expedido el 7 de mayo de 2024 y expedido por el Ministerio del Trabajo en el cual se negó la viabilidad presupuestal solicitada.

Diana Peña, presidenta nacional del Colegio de Inspectores, ha denunciado que la negativa de la presidencia ha impedido el otorgamiento de una bonificación acordada para los trabajadores del Ministerio del Trabajo. Este conflicto ha llevado a una huelga que continúa sin solución.

“El proceso en la actualidad, la entidad, tal como ha sido de total dominio público, se encuentra en un conflicto laboral y en el ejercicio de una huelga de los trabajadores”, afirmó Peña. “Hace 15 días nos fue manifestado por parte de la ministra que, gracias a las gestiones, se había logrado gestionar el pago de la bonificación que estaba acordado para el mes de marzo. Sin embargo, nos fue informado que solo faltaba la firma del presidente para tener el decreto que nos otorgaba el beneficio.”

La sorpresa llegó cuando el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) comunicó que no había viabilidad para otorgar la bonificación. “Lo manifestado por la ministra y publicado de haber conseguido la bonificación, los recursos y que estaba el decreto pendiente para la firma, finalmente no fue posible porque no se pudo materializar por la negativa del DAPRE”, explicó Peña.

El comité de huelga, integrado por 12 organizaciones sindicales, ha expresado su profunda preocupación. “Los acuerdos colectivos son para cumplirse. Si no se pueden, pues no se debe acordar, porque es asaltar en la buena fe a los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones y obtener beneficios que están por fuera de la ley”, añadió Peña.

A pesar de las intervenciones y las manifestaciones realizadas por parte de la ministra para instalar una mesa de diálogo social y permanente, los esfuerzos no han sido efectivos. La huelga continúa y los sindicatos siguen buscando una solución a través del diálogo y la concertación, a pesar de las negativas obtenidas y la falta de voluntad política y administrativa.

“En estos momentos, la huelga no se ha levantado en el Ministerio de Trabajo”, concluyó Peña. “Seguiremos tocando puertas a pesar de las negativas que hemos obtenido, de la falta de una mesa de diálogo y de la falta de concertación. Los sindicatos continuamos en huelga.”