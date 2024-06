Alcaldía de Fredonia confirmó no tener pérdidas humanas tras emergencias por las lluvias

Fredonia, Antioquia

Tras las fuertes lluvias de esta semana reportadas en el departamento de Antioquia y el balance entregado por las autoridades frente a las emergencias que se ocasionaron con movimientos de masa y avenidas torrenciales en algunos municipios; la alcaldía de Fredonia confirmó que no tienen reporte de colapso de viviendas o personas desaparecidas.

De acuerdo a la información oficial del municipio, las lluvias dejaron como consecuencia, una avenida torrencial en el sector de El Cerro Bravo, lo que produjo algunas afectaciones en la vereda El Cerro, Remolino y El Cinco, mismas zonas afectadas en jurisdicción de Venecia.

Esta avenida torrencial es la que ocasionó el derrumbe en la vía hacia El Cinco que tiene obstaculizado el paso hacia Venecia y que se ha estado habilitando temporalmente con la atención de las autoridades.

El alcalde de Fredonia, Aldubar de Jesús Vanegas Marín, detalló el balance de lluvias en esa parte del departamento: “Estamos abriendo, dando pasos desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y desde las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. estará cerrada por precaución previniendo también de pronto avenidas torrenciales. En este momento no hay reporte de pérdidas humanas en nuestro municipio”.

Siguen las afectaciones por las lluvias

Lo que afirma el alcalde es que después del informe del Dagran, donde inicialmente se consideró la presunta desaparición de habitantes de Fredonia, son víctimas del municipio aledaño, Venecia. De igual forma los reportes de derrumbes de viviendas y damnificados.

Sin embargo, hasta ahora, la coyuntura ha sido controlada por los organismos de socorro en Fredonia, sin tener reporte de pérdidas humanas o damnificados; con la expectativa de que, con la pronta acción de las autoridades, se pueda estabilizar la situación con la vía hacia El Cinco.