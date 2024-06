La Fiscalía pide al Tribunal de Barranquilla tumbar la absolución de Alex Saab

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio conoció el escrito de apelación que la Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Barranquilla, y en la que pidió tumbar la absolución y en su lugar, condenar a Alex Saab y su contador Devis José Mendoza por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares a favor de terceros, concierto para delinquir con fines de lavado de activos), Estafa Agravada y Exportación ficticia.

Alex Saab es señalado por las autoridades como un presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y entre 2006 y 2009 habría manipulado la contabilidad y registros financieros para lavar una fortuna. En primera instancia un juez dijo que no se demostró su culpabilidad.

La apelación de la Fiscalía

En un documento de 47 páginas, una fiscal Especializada contra el Lavado de Activos alega que el juez Primero Penal Especializado de Barranquilla, omitió varias de las pruebas que demostrarían la culpabilidad de Alex Saab y su contador, y solo se quedó con los argumentos de la defensa.

“Por ende si el señor Juez, conoció, decreto y avalo la incorporación de un sinnúmero de pruebas al juicio que daban cuenta de las verificaciones que en su momento se originaron con ocasión a la señalada exportación, lo cual le demandaba indiscutiblemente una valoración de cada una de esta pruebas; aspecto que no ocurrió, al tiempo que prefirió quedarse con lo expuesto por los peritos de la defensa, que dicho sea de paso ninguno de ellos para sus análisis tuvo en cuenta, todas las pruebas que se descubrieron, decretaron en la preparatoria y posteriormente incorporadas al juicio”, dice el documento.

El escrito de apelación que la Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Barranquilla, y en la que pidió tumbar la absolución y en su lugar, condenar a Alex Saab y su contador Devis José Mendoza Ampliar

Las empresas de papel y ganancias injustificadas

Alex Saab y su contador fueron acusados de haber utilizado como fachada, a las empresas de papel Sociedad Shatex SAS, y Sociedad Promotora Dubera SAS, para crear exportaciones e importaciones ficticias.

La Fiscalía argumentó que el juez absolvió a Alex Saab alejándose de la realidad sin revisar el expediente.

Omitió el análisis de los ingresos obtenidos y que fueron reportados por la empresa Sociedad Shatex a la DIAN. En esos registros se pudo evidenciar que existió un crecimiento económico inusual en el año 2007 en un porcentaje de +923%, con respecto del año 2006, donde paso de generar unos ingresos por sus ventas por valor de $2.292.866.000.

La Fiscalía tiene documentado con reportes financieros que las empresas de Saab, para esa época no tenía flujo de caja para pagar los pasivos.

“Se pudo evidenciar que a 2006, había disminuido sus cuentas por cobrar, evidenciando que la empresa terminaba el año 2006 con saldos en rojo para hacer operaciones en el año 2007″.

Ampliar

El juez no estudió el caso

La fiscal advierte al Tribunal que el juez Primero Especializado, no hizo una valoración de todas las pruebas, por el contrario, realizó una relación descontextualizada sin correspondencia con lo efectivamente ocurrido en audiencias, no se hizo relación a todos los testigos de la Fiscalía, incluso hizo referencia a documentos que no fueron ingresados al juicio denotándose la falta de claridad por parte del señor juez.

Ampliar

No se tuvo en cuenta el engaño a Bancoldex

Dice la Fiscalía que el juez tampoco valoró las pruebas que acreditaría que Alex Saab habría engañado a Bancoldex para lavar activos.

En el año 2009 la empresa de papel SHATEX S.A. con la cual habría lavado más de $25.000 millones, solicitó el “Descuento de una Factura” a BANCOLDEX, por concepto de una venta de una supuesta exportación a un cliente internacional ubicado en Australia denominado MYER STORE, por dicha factura Alex Saab recibió por parte de BANCOLDEX un desembolso de $410.830.091.

“Para lo cual, se solicita tener en cuenta todas las argumentaciones basadas en las pruebas legalmente incorporadas en el juicio, que si bien en el presente recurso, solo se trajeron nuevamente algunas de estas, solo se hizo para evidenciar el error en que se había incurrido, pero es evidente que hubo ausencia de apreciación de muchas otras argumentaciones, frente a las cuales nada se dijo por parte del señor Juez, pero que indiscutiblemente debe realizarse sobre ellas una valoración”.