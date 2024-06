Hospitales de Boyacá piden que antes de que se retire Cajacopi salde deudas con estas IPS

Tunja

Frente al anuncio que hace Cajacopi a mediados de este mes, con el retiro parcial de 43 municipios en el departamento, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Boyacá, le está haciendo la solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud, que si le va a autorizar el retiro, primero le exija el saneamiento de todas las deudas que tiene con el departamento.

Esta agremiación pide expresamente que hagan el pago de toda la cartera, que concilien todas las glosas que se tengan presentes y que liquiden los contratos, porque son procesos que a la fecha no se han adelantado. “Que primero les exija un paz y salvo con el departamento de Boyacá, porque donde no queden al día, esto afectaría muchísimo la prestación del servicio, la sostenibilidad financiera de las instituciones, porque es una EPS que tiene una gran representación acá”, enfatizó la presidenta de esta asociación, Maricela Guerrero, quien estuvo en diálogo con Caracol Radio.

La deuda asciende a más de $ 9 mil millones con corte a 31 de diciembre, siendo el departamento más afectado: “a nivel nacional, en los 9 departamentos, la deuda está por encima de los $ 14 mil millones y vemos que solamente Boyacá se lleva $ 9 mil millones de esa deuda total. Si ellos hacen el retiro en este momento, se van a ir con una deuda gigantesca que va a llevar muy seguramente a que estas IPS entren a riesgo fiscal y financiero”, es la advertencia de la presidenta Guerrero. Actualmente, necesitan esos recursos para pagar a los proveedores, para sanear sus carteras y para la operación normal de sus instituciones.

El caso más crítico de la deuda es el Hospital de Soatá, porque tiene una cartera pendiente de $ 7 mil millones.

Sobre la atención de los usuarios, dice Maricela que esperan que no se vea afectada porque ellos inmediatamente que son retirados, pasan a una nueva EPS: “esperamos que Cajacopi haga una entrega adecuada de los usuarios, que quienes tengan una cirugía programada, que tengan un tratamiento en proceso o que ya tienen procedimientos de los cuales están haciendo uso, pues que no se vean interrumpidos, que no le toque al usuario nuevamente iniciar con autorizaciones, sino que hagan una entrega adecuada”.

A nivel nacional, por el momento, con el retiro de Cajacopi se afectarían más de 9 mil usuarios. En Boyacá, esta EPS alcanzó alta presencia porque ingresó cuando se liquidaron Emdisalud y Comparta Salud, recibiendo la cesión de estos usuarios.