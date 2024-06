GEMP realiza sensibilización a comerciantes de frutas sobre ventas en el espacio público

La Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) junto con su equipo, reunió en sus oficinas alrededor de 40 vendedores de frutas ubicados en el Centro Histórico, San Diego, La Matuna y Getsemaní, para dialogar y exponer las normativas correspondientes a las ventas en el espacio público, destacándose las medidas necesarias para el mobiliario, horarios de circulación, sanciones y elementos prohibidos, principio de Confianza Legítima y la plataforma Registro Único de Vendedores (RUV).

“Continuamos trabajando de la mano con los vendedores informales para construir una ciudad más organizada y mostrarles, tanto a turistas como a locales, una visión nueva y atractiva de Cartagena. Además, junto con otras entidades, como la Secretaría de Turismo, se crearán estrategias para el mejoramiento y control del servicio”, aseguró Tannis Puello, gerente de Espacio Público y Movilidad.

Como resultado de la reunión se establecieron los siguientes acuerdos:

Se deberá establecer un tarifario de precios para todos.

Mejorarán la presentación personal con el uso de delantal, tapabocas y guantes.

Se aplicarán las respectivas sanciones por cobros excesivos y en caso de que el infractor siga incurriendo en estas acciones, la consecuencia será la restricción permanente de venta en el Centro Histórico.

“Esta reunión me pareció buena porque se explicaron puntos que muchos vendedores no conocían, por ejemplo, yo ya sabía los puntos que se expusieron, pero algunos compañeros no. Es bueno que los compañeros, que no conocían, sepan que deben respetar las normas que están en el artículo”, dijo Gregorio Valiente, vendedor de frutas.

Por su parte, Justin Vega, vendedor de frutas, resaltó el trabajo del Plan Titán y la Gerencia de espacio Público y solicitó la continuidad de estos controles. “La idea es que la Gerencia de Espacio Público, acompañada de Plan Titan 24 y la Policía Nacional sigan haciendo control. No somos todos los vendedores, pero por uno pagan los demás”, agregó.