Comerciantes en Manizales se quejan por sus bajas ventas debido a los cierres viales

Manizales

Los habitantes y los vendedores del sector denuncian que las ventas han disminuido en un 50 % y expresaron que se han visto afectados por el poco tránsito de vehículos en el sector.

“Ya van dos veces que cierran y siempre bajan las ventas, porque la gente ya no transita por acá y los que subían por aquí ya no pasan entonces el comercio está muy malo, pero toca tener paciencia porque no se puede hacer nada más”, afirmó Andrés Felipe Murillo, comerciante de la zona.

Agregó además que esperan que las obras en el intercambiador vial terminen lo más pronto para, según dice, reactivar la economía en el sector.

