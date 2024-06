“Ahora me tocó a mí” Santiago Cruz tras el daño de su guitarra en una aerolínea

“Esta vez me tocó a mí, o mejor dicho, le tocó a mi equipo, en el vuelo de American Airlines de Los Ángeles a Miami le quitaron a mi equipo mi guitarra y la mandaron por bodega, a pesar de que al no tener ‘hard case’ (Estuche duro) no lo pueden hacer y acá en las fotos está el resultado. Todo esto acompañado de una falta de respeto enorme de parte del personal de la aerolínea al momento del abordaje en LAX. Esto se sigue repitiendo sin importar la aerolínea” #americanairlines @aacenter OBVIAMENTE ya empezamos el proceso de reclamación, ojalá respondan.

Algunos músicos de inmediato se hicieron sentir en la misma red de Instagram, pues han pasado en muchas ocasiones por la misma situación, el caso mas reciente fue el de Andrés Cepeda.

Adriana Lucia, Claudia Elena Vásquez, madame Periné, Beto villa y Gian Marco son algunos de los que manifestaron su solidaridad con el cantante Ibaguereño.