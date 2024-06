Jhon Córdoba: Nunca dejé de confiar y trabajar, esta Copa es la recompensa a la constancia

Se avecina el primer partido de la Selección Colombia en la Copa América 2024. Este lunes 24 de junio, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán iniciar con pie derecho su trasegar en el Grupo A, cuando enfrenten en el Estadio NRG a Paraguay. El objetivo es claro, sumar tres puntos para luchar por el primer lugar.

El compromiso a disputarse en Houston está programado para las 5 de la tarde (hora colombiana) y contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Córdoba, feliz de estar en la Selección

En la conferencia de prensa previa al partido, el seleccionador Néstor Lorenzo y el goleador Jhon Córdoba atendieron a los medios de comunicación. En el caso del delantero chocoano, se mostró sumamente emocionado por tener la posibilidad de disputar su primera Copa América y reconoció que en el pasado, cuando no llegaba esa tan anhelada convocatoria, estuvo cerca de tirar la toalla, pero se mantuvo firme en su sueño y ahora recibe la recompensa.

“Fue una larga espera. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Le agradezco a los profes que confiaron en mí, me dieron la oportunidad y no me queda sino aprovechar el momento que ellos me dan. Estaré ahí esperando y preparado… Después de tanto tiempo, obvio pasan todo tipo de cosa por la cabeza. Nunca dejé de confiar, de trabajar, y esa fue la recompensa a la constancia que he tenido para llegar a la Selección. En este momento me he estado preparando para aprovechar la oportunidad y seguro que lo haré al máximo”, sentenció.

Trabajo especial de cara a la Copa

Respecto a su presencia en las recientes convocatorias de la Selección, Jhon Córdoba opinó que se ha “adaptado bien” a los diferentes sistemas y esquemas propuestos por Néstor Lorenzo. En este orden de ideas, afirmó que “estoy jugando en una posición en donde destaco” y por ello intentará aprovechar las oportunidades que le aparezcan en el camino.

“Es una motivación, en estos momentos estoy contento acá y quiero poder aportarle a los compañeros, que es lo que importa”, dijo.

En cuanto al plan de trabajo, el delantero aseguró que por la gran cantidad de días en concentración, la preparación “ha sido bastante buena” debido a que “hemos tenido tiempo suficiente para acoplarnos al sistema que quiere el profe”. Un ejemplo de lo anterior es el trabajo psicológico, el cual le ha permitido a la nómina “mantener mucha tranquilidad” de cara al gran reto que viene.

Asimismo sentenció que el cuerpo técnico le pide “ayudar en marca” y del últiom tercio en adelante hacer lo que mejor sabe: marcar goles. “Hemos hecho un buen trabajo, venimos por la buena senda y esperemos que mañana eso se vea reflejado en el terreno de juego”, complementó.

Duelo ante Paraguay

Finalmente, respecto al rival paraguayo, Jhon Córdoba comentó que “no será un partido fácil”, pero hay calidad suficiente para ilusionarse con la victoria: “Por la última experiencia con Paraguay, sabemos que no será un partido fácil. Ellos son aguerridos, pero tenemos jugadores preparados para este tipo de partidos. Dentro de las dificultades que se presenten, sacaremos adelante el partido”.