Así formaría la Selección Colombia ante Paraguay para su estreno en la Copa América

La espera va llegando a su fin y el momento del estreno oficial en la Copa América para Colombia está por suceder. Es el verdadero reto de la era Néstor Lorenzo, quien si bien le ha restado importancia al favoritismo con el que los demás ven a la Tricolor, no deja de ser fáctico que el equipo llega en estado de gracia, con un invicto de 23 partidos en general y 20 bajo su mando, para ser aspirante al título.

El primer obstáculo en el camino será Paraguay, que se encuentra viviendo un recambio generacional y con la dirección del argentino Daniel Garnero, quien apenas tiene 7 partidos en el banco de la albirroja. Si bien no han tomado forma del todo y Colombia parte como candidata a quedarse con el triunfo, no se debe descuidar el poderío que tiene un combinado que a lo largo de la historia ha sabido complicar a la Tricolor.

El posible once de Colombia

Lorenzo no hará modificaciones para el debut, pues se aferrará a un equipo inicial que a lo largo de su proyecto ha sabido alinear, teniendo de base a jugadores como Jhon Janer Lucumí, Jefferson Lerma, Luis Díaz o Rafael Santos Borré. A ellos, se suman jugadores que han sido agregados con el paso de los partidos y que se han ganado un puesto en el esquema inicial.

El partido ante Estados Unidos, en el cual la Tricolor se impuso 1-5, podría ser el mismo para el debut por el torneo continental. No obstante, habría una duda sobre si Matheus Uribe sería el titular, ya que sufrió un pequeño golpe en ese juego y contra Bolivia no entró como inicialista, pero sí actuó en el segundo tiempo. En caso de no ir el antioqueño, Richard Ríos podría ocupar su lugar.

Otra de las dudas podría estar en la pareja de centrales. Jhon Janer Lucumí será fijo como el zaguero izquierdo, mientras que en el derecho podría estar o Davinson Sánchez o Yerry Mina, aunque todo apunta que sería el futbolista del Cagliari de Italia, por una cuestión de altura, y sabiendo que los paraguayos destacan por la vía aérea.

Así las cosas, en el arco estaría Camilo Vargas, quien se ganó a pulso su titularidad y ahora tendrá la recompensa en la Copa América. Johan Mojica sería el lateral izquierdo, mientras que Daniel Muñoz el derecho; la dupla de centrales estaría conformada por Jhon Janer Lucumí y Yerry Mina. En el mediocampo, partirían Jefferson Lerma, Matheus Uribe y Jhon Arias, y finalmente Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré en punta.

Colombia tendrá su pistolezo inicial ante Paraguay este lunes 24 de junio desde las 5:00 p.m. (hora colombiana), en el NRG Stadium de Houston, Texas. Este duelo también marcará el inicio del Grupo D, en el que se ubican Costa Rica y Brasil.

4-3-3: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Matheus Uribe (Richard Ríos), Jhon Arias; James Rodríguez; Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.