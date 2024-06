“Nosotros no estamos en contra de una ley estatutaria”: sindicato EDUCAL

Manizales

Con varias concentraciones en el departamento, el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL) llevan a cabo una asamblea informativa y en el caso de Manizales, la concentración fue en el parque Ernesto Gutiérrez, donde se dieron cita decenas de docentes para explicar que quedan sujetos a las condiciones que se puedan presentar a partir del 20 de julio y conocer más de la concentración que hicieron, aproximadamente, 20 mil docentes de toda Colombia.

“Desde el 20 de junio se levantó el paro, los enemigos de la educación pública han presentado proyectos cambiando, pero nosotros no estamos en contra de una ley estatutaria, porque creemos que el gobierno nacional no presentará propuestas lesivas a la educación, pero hay que entender que el gobierno y los partidos de corte social no tienen las mayorías en el Congreso que si las tiene la derecha y ese es el riesgo que la derecha, no solamente monte proyectos, sino que también modifique los que vayan en curso y nosotros estaremos atentos para estar en las calles cuando sea necesario”.

El dirigente sindical aclara que no están en contra de las propuestas de ley que proponga el gobierno nacional, sino que su manifestación fue a raíz de las enmiendas presentadas por la oposición y afirmó que el retorno a clases será sin irregularidades la segunda semana de julio.

