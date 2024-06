¿Cuál sería el primer partido de Falcao en El Campín? Equipo histórico del FPC es su rival

Millonarios piensa en el segundo semestre de 2024 con un semestre de ensueño que contará con grandes figuras del fútbol colombiano. Falcao, el protagonista del deporte en la presente semana, se llevó todas las miradas y reacciones tras su fichaje en el equipo capitalino, confesó venir a pelear por el título del equipo azul.

Aunque el primer partido de Millonarios en la temporada sea el amistoso ante River Plate en Buenos Aires, y el debut en liga sea ante Independiente Medellín en la capital colombiana, todavía es especulación su debut en el estadio Nemesio Camacho el Campín. De acuerdo con el calendario del primer semestre, el cual cambiará el orden en las localías, el primer partido de Falcao con Millonarios en el escenario deportivo de la capital sería ante Atlético Bucaramanga, el vigente campeón del fútbol colombiano.

La Dimayor, ente rector de la liga en Colombia, no ha comunicado el inicio de las competencias en el segundo semestre, debido al Mundial Femenino Sub-20. Los directivos de los 20 equipos en la primera división se encuentran en reuniones y diálogos para encontrar soluciones y definir el inicio deportivo del segundo semestre.

Millonarios, Santa Fe, Nacional, Medellín, y América son los principales afectados, ya que por este evento los tiene en jaque para cuestiones como el tema de abonos. Esto es un factor clave para los equipos, ya que representa parte importante de sus ingresos año tras año, y representa una cuestión que los preocupa.

¿Cuándo será presentado el Tigre?

De acuerdo con Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo capitalino, reveló que la presentación del delantero samario en Colombia será en el estadio El Campín, con la asistencia de los hinchas abonados al equipo.

El directivo no dio detalles sobre los precios, aunque expresó que saldrán la próxima semana. De igual manera, anunció la creación de indumentaria edición especial de la marca propia del equipo con diseños alusivos al experimentado goleador. Esta podría salir a la par con los abonos para el semestre 2024-II.

“Estamos trabajando en eso, lo que tenemos en mente, pero hay que ver las posibilidades, es hacer una presentación de Falcao en El Campín para nuestros abonados y la idea es que los abonos salgan a la venta la semana entrante, vamos a tener ediciones especiales de la marca propia, de Millonarios. La semana entrante tendremos noticias”, expresó.

En sus propias palabras, Serpa no termina de dimensionar la magnitud del que es considerado el fichaje más importante del fútbol colombiano. El anuncio oficial causó revuelo en todas partes, ante una noticia sin precedentes en el rentado local.

“Me desborda todo lo que ha pasado, me comprometí en esto con el presidente Camacho y el equipo que tenemos en Millonarios. Cuando empezamos a ver las reacciones mundiales, yo no creía la dimensión y el alcance que tuvo la noticia a nivel del fútbol mundial. Yo mismo no alcanzaba a entender la dimensión de esta noticia. Esto es muy emocionante, porque sentir lo que está pasando en el fútbol en Colombia, pero la felicidad de nuestra hinchada, emociona mucho”, añadió.