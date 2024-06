General de la Policía, clave en el fichaje de Falcao: “Salve usted la patria”

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, habló en 6 AM Hoy por Hoy en sobre uno de los aspectos que más preocupó a varios hinchas y seguidores: la seguridad del Tigre. Este factor fue fundamental en la decisión del goleador colombiano de venir a terminar su carrera deportiva en Millonarios, el equipo de sus amores.

Sobre ello, el general señaló que para salvaguardar a una figura como Falcao, que es, en palabras de director de la Policía, el “embajador de Colombia en el mundo”, se necesita el compromiso de todo el país. “No es solo tarea de la Policía, es tarea de todos los colombianos protegerlo”, explicó.

El General de la Policia contó que ya se habló con el jefe de seguridad de Millonarios y de Falcao para trabajar en cuanto al protocolo concerniente a la integridad del jugador. Este plan de trabajo entre la institución y el cuerpo de seguridad del club y del jugador incluye el cuidado de su integridad personal, la seguridad de su entorno familiar, su residencia, traslados, sus movimientos y de toda la familia Garcia-Tarón.

Aunque no se tiene en concreto la totalidad el plan de acción, las conversaciones se encuentran adelantadas para poner en función la estrategia de seguridad. Este operativo contará con la asistencia de múltiples oficiales de la institución para darle las garantías necesarias tanto al deportista como a su esposa e hijos.

De igual forma, señaló que es importante recordar que la llegada del goleador de la Selección también traerá la llegada de hinchas de otros países que siguen al jugador.

“Falcao ha transitado como embajador por tantos países, entonces fácilmente Colombia ganará con la presencia de turistas que querrán verlo jugar“, afirmó. El General realizó un llamado consciente a los colombianos e hinchas de todo el país para mantener un buen comportamiento, y disfrutar en paz la fiesta del fútbol.

“General, salve usted la patria”

En conversación con 6 AM Hoy por Hoy, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, habló de la reunión que tuvo con Salamanca, expresándole la inmensa responsabilidad que conllevaba el fichaje del jugador. El General no dudó en ponerse a disposición para llevar a cabo sus conocimientos y brindarle las garantías que necesita un personaje de la magnitud de Radamel Falcao García.

“Yo hablé con el General Salamanca y sabía que Falcao tenía esa preocupación, le dije que tranquilo, yo sentía que no lograba comunicar lo que estaba tratando de comunicar y el general Salamanca, es un hincha de Millonarios y le dije, General, ‘salve usted la patria porque necesito que Falcao tenga certeza’. Me dijo que estaba a disposición, le dije que me iba a reunir con Falcao y usted lo puede llamar cuando esté con él y eso le dio tranquilidad”, anotó el directivo.