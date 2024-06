Falcao García: Mi papá me llevaba a ver a Santa Fe, pero yo ya había elegido a Millonarios

El delantero samario tiene particular aprecio por Santa Fe, debido a su padre / Getty Images

La llegada de Radamel Falcao García es todo un hecho que muchos todavía no lograr creer. La primera venida del delantero samario vendrá acompañada de un sinnúmero elogios hacia su carrera y su obra en el fútbol. Su nueva incursión dentro del rentado local será especial para el deportista que se encuentra en el ocaso de su carrera, ya que es la conexión con su tierra, en la que nunca antes pudo jugar.

En conversación con 6 AM Hoy por Hoy, Falcao recuerda aquel momento en el que le confesó a su papá ser hincha de Millonarios, cuando él jugaba para Santa Fe. Aunque no le gusto la decisión, lo aceptó, y le encargo especial respeto hacia el equipo rojo, ya que fue el que le dio a su padre la oportunidad de incursionar en el fútbol nacional.

“Si lo hable con él. Como todos saben, él se formó en Santa Fe, y cuando le salí que me gustaba Millonarios, pues él lo respetó mucho. Y yo también le dije, espero algún día jugar en Millonarios. Con mucho respeto lo que me dijo fue “ves esa casa donde estamos viviendo, esto es gracias a Santa Fe. Por favor respeta eso por más que juegues en Millonarios”. Esa es una de las conversaciones que tuve con él y hoy, ya que no está conmigo, voy a tratar de honrarlo porque es una promesa que le hice”, expresó.

¿Por qué Millonarios?

El samario de 38 años comenzó a seguir al equipo azul desde su infancia. Ni siquiera él sabe que lo atrajo del equipo capitalino, aunque confesó que el especial cariño por Millonarios siempre ha estado presente. Como lo contó en W Radio, su regreso a Colombia cuando era joven le generó más vínculos con el equipo de la capital.

“Desde muy niño, no sé por qué elegí Millonarios, pero creo que cuando vivíamos en Venezuela, y volvíamos a Bogotá, él (su padre) iba a entrenar a Millonarios, creo que porque la sede de Santa Fe era muy lejos y yo podía participar de los entrenos con los niños y empecé a entrenar ahí”, contó.

“Cada vacaciones entrenaba en Millonarios y ahí empecé a tener ese cariño, porque me acuerdo de que cuando volvimos de Venezuela, él ya jugó en Santa Fe y yo jugué la Copa Esperanza y la jugué con Santa Fe, pero ahí ya tenía la decisión de jugar para Millonarios. Fue muy importante para mi papá (Santa fe), él me llevaba todos los domingos a ver a Santa Fe. En mi casa hay cariño por Santa Fe”, añadió.

Los partidos que no se quiere perder

Falcao va a tener especial emoción de jugar en Colombia no solo por el ambiente que se genera alrededor de su figura, sino porque los partidos contra los grandes, tendrán una conexión particular por los estadios del país.

En el clásico ante Independiente Santa Fe recordará a su padre, y se volverá a encontrar con su compañero en selección, Hugo Rodallega. En Nacional se enfrentará ante David Ospina, quien resguardó el arco de Colombia en tantos partidos. Con el Once Caldas revivirá memorias con el máximo anotador de la liga, Dayro Moreno, y uno de sus amigos en la tricolor, a inicios del 2000, y también seguirá con la familiaridad que tiene con Carlos Bacca, al confrontar a Junior de Barranquilla.

“El clásico con Santa Fe va a ser especial, ir a jugar contra Nacional, el América, hay mucha rivalidad deportiva y son equipos grandes y que generan mucha expectativa. Yo nunca viví esto y creo que cada partido va a ser especial. Viví muy poco en Colombia y no he vivido eso, sé de las rivalidades, pero quiero disfrutarlas dentro del campo, porque son equipos muy grandes”, concluyó.