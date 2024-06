El jugador de la Selección Colombia que debuta en Copa América: Ya jugó 2 Mundiales

¡Inició una nueva edición de la Copa América!, este año el certamen se lleva a cabo en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Se espera que sea un torneo de mucho nivel, pues hay varios equipos en buen momento y que tienen grandes opciones de luchar por levantar la Copa. Entre ellos está la Selección Colombia, que viene de completar 23 juegos de invicto, el equipo de Néstor Lorenzo buscará alzar el título luego de 23 años.

El torneo más importante de Selecciones en Sudamérica y para muchos el de más nivel en el mundo, ha sido conquistado por ocho de las diez selecciones de la Conmebol: Uruguay y Argentina, los máximos vencedores del torneo, tienen quince títulos cada uno; Brasil, nueve; Perú, Paraguay y Chile, dos; y Bolivia y Colombia, uno. Cabe mencionar que el título nunca ha sido obtenido por una selección no sudamericana.

El último campeón del certamen fue el seleccionado argentino, que derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná de Río. Además de las diez selecciones de la Conmebol, suelen participar equipos de la Concacaf, este año serán México, Estados Unidos (anfitrión), Jamaica, Panamá y Costa Rica, este último que integrará el grupo de Colombia en el certamen.

En esta edición habrá muchos jugadores que engalanarán la lista de futbolistas que disputarán el certamen; sin embargo, también hay muchos que apenas debutarán en esta competencia, algunas figuras de recorrido y consolidadas en el mundo del fútbol no han disputado ningún partido en Copa América, ese el caso de un jugador de la Selección Colombia. Dentro del plantel que dirige Néstor Lorenzo hay un futbolista que apenas hará su debut en la competencia pese a ya haber disputado dos mundiales.

Jugador de la Selección Colombia que hará su debut en la Copa América

Colombia disputará su primer partido el lunes 24 de junio ante la Selección de Paraguay, en caso de ser titular o ingresar en el segundo tiempo, el mediocampista del Racing de Avellaneda, Juan Fernando Quintero, logrará hacer su debut y sumar sus primeros minutos en este certamen.

El mediocampista antioqueño, quien representa al país hace más de 12 años, ya logró estar presente en dos mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018, sin embargo, nunca había logrado ser tenido en cuenta para disputar una Copa América. Lesiones y decisiones técnicas marginaron al volante a no integrar la Selección; para las Copas América de 2015 y 2016, Quintero no fue tenido en cuenta porque no tenía minutos en su equipo.

Previo a la Copa América de 2019, Juan Fernando Quintero se rompió el ligamento cruzado y no pudo ser considerado dentro de los seleccionables. Para la última edición de 2021, el antioqueño se encontraba jugando en el fútbol de China y no entró dentro de los elegidos por Reinaldo Rueda, quien también marginó a las máximas leyendas, James Rodríguez y Radamel Falcao.