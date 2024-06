Los grandes jugadores que quedaron por fuera de la Copa América: Hay un campeón mundial

Neymar festeja uno de sus dos goles ante Bolivia. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images) / Pedro Vilela

Se viene una nueva edición de la Copa América, este año el certamen se celebrará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Se espera que sea un torneo de mucho nivel, pues hay varios equipos en buen momento y que tienen grandes opciones de luchar por levantar la Copa. Entre ellos está la Selección Colombia, que viene de completar 23 juegos de invicto, el equipo de Néstor Lorenzo buscará alzar el título luego de 23 años.

El torneo más importante de Selecciones en Sudamérica y para muchos el de más nivel en el mundo, ha sido conquistado por ocho de las diez selecciones de la Conmebol: Uruguay y Argentina, los máximos vencedores del torneo, tienen quince títulos cada uno; Brasil, nueve; Perú, Paraguay y Chile, dos; y Bolivia y Colombia, uno. Cabe mencionar que el título nunca ha sido obtenido por una selección no sudamericana.

El último campeón del certamen fue el seleccionado argentino, que derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná de Río. Campeonato que representó el primer título de Lionel Messi con la Albiceleste. Además de las diez selecciones de la Conmebol, suelen participar equipos invitados, normalmente de la Concacaf, este año serán México, Estados Unidos (anfitrión), Jamaica, Panamá y Costa Rica.

Todas las ediciones de esta competencia tiene la presencia de grandes jugadores del fútbol mundial. Sin embargo, también siempre hay bajas de jugadores fundamentales y estrellas mundiales que no podrán participar del certamen, sea por lesiones o decisiones técnicas. Acá un recuento de los mejores jugadores que estarán ausentes en la Copa América 2024.

Grandes jugadores que quedaron por fuera de la Copa América

Jugadores como: Neymar, Paulo Dybala, Edinson Cavani, Radamel Facao García, Keylor Navas, Hirving Lozano o Arturo Vidal, hacen parte de la selección de figuras que brillarán por su ausencia en la Copa América de Estados Unidos.

Neymar Jr - Brasil

El delantero brasileño se esperaba que fuera una de las estrellas de la Copa América 2024 con Brasil, pero su lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda que sufrió el 17 de octubre de 2023, en el partido ante Uruguay en el Centenario, por las Eliminatorias Sudamericanas, le quitó la posibilidad de participar en el certamen.

Paulo Dybala - Argentina

El Campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022 no fue considerado por Lionel Scaloni para la Copa América a pesar de haber tenido una buena temporada con la Roma. Dybala en ocasiones ha sido revulsivo para el conjunto argentino, pero esta vez no lo veremos en la competencia por decisión técnica.

Radamel Falcao - Colombia

El máximo goleador de la Selección Colombia. Falcao es una de las grandes ausencias, teniendo en cuenta que pudo ser la despedida ideal para un delantero, considerado por muchos como el mejor de la historia del país. A pesar de que ´El Tigre´ no tuvo mucha continuidad en la pasada temporada, es un hombre del que siempre se habla y se siente su ausencia en el equipo cafetero. Falcao no estará en la Copa por decisión técnica. ¡36 goles con Colombia no contaron para el DT!

Edinson Cavani - Uruguay

El delantero, Edinson Cavani, actual jugador de Boca Juniors, anunció su retiro de su selección a finales de mayo. Con 37 años, 136 partidos y una Copa América en su palmarés, Cavani se despidió de La Celeste y no estará presente en esta edición dl torneo continental.

Arturo Vidal - Chile

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, quien actualmente es jugador de Colo Colo de su país, es para muchos el mejor jugador de la historia de Chile; sin embargo, no contó para Ricardo Greca, quien decidió dejarlo por fuera de la lista de 26 convocados para la Copa, junto a él también se suma la gran ausencia de Gary Medel.

Keylor Navas - Costa Rica

El exportero del Real Madrid y una de las figuras más importantes en la historia del futbol de Costa Rica anunció a finales de mayo su retiro de la selección nacional. Navas jugó 114 partidos a nivel internacional con la camiseta de los ticos.

Juan Guillermo Cuadrado - Colombia

Otra gran ausencia para Colombia, Néstor Lorenzo, decidió no convocar a Cuadrado para la Copa América. Marginando así al segundo jugador con más partidos con la camiseta amarilla. Juan Guillermo se coronó campeón de la Serie A la temporada pasada con el Inter de Milán

Hirving Lozano - México

El extremo mexicano, actualmente jugador del San Diego de la MLS de los Estados Unidos, no fue tenido en cuenta por decisión técnica, pues su temporada no fue la mejor y no llenó las expectativas del entrenador.