Linda Caicedo pone en duda su participación en el Mundial Sub-20: “No depende 100 % de mí”

Linda Caicedo, estrella del fútbol colombiano y figura del Real Madrid, dialogó con Caracol Radio. En entrevista con Salomé Fajardo, la joven de 19 años expresó su deseo de disputar el Mundial Sub-20 del país, pero dejó en claro que no será una decisión únicamente de ella.

Linda estuvo presente en el lanzamiento de Gran Día, una jornada solidaria organizada por Arcos Dorados McDonald’s Colombia. Allí la vallecaucana estuvo acompañada de otras jugadoras de la Selección Colombia y compartió con varios niños.

La importancia de apoyar a los niños

“La importancia es enorme, el trabajo que hacen las Fundaciones Casa Ronald y Mi Sangre, realmente el ayudar a los niños, a los jóvenes, a que crezcan, a que puedan tener oportunidades de vida, que puedan desarrollar sus habilidades, a que tengan sus familiares, si son de otras ciudades y necesitan de ese tratamiento médico. Tantas cosas que pueden generar ellos y lo que significan para mí y para nosotros”.

¿Cómo ha sido su temporada con el Real Madrid?

“Ha sido un crecimiento bastante importante. Llegar a un equipo tan grande como el Real Madrid genera muchísimas cosas, pero realmente ha sido mi primera salida internacional, así que me he sentido bastante bien, la gente, en el tema la adaptación vamos poco a poco. A la final, como equipo, debemos mejorar varias cosas, empezar a ganar títulos, porque somos un equipo grande, vamos en ese proceso de crecimiento y de seguir creciendo como jugadora”.

¿Le costó adaptarse a lo que le pedía?

“Es normal que cuando llegas a un equipo te cuestan algunas cosas, es una idea de juego diferente, pero hasta el momento me he adaptado bien. Lo he hecho de la mejor manera, si me toca defender, defiendo; si me toca atacar, ataco. Me ha ido bien dentro de lo que cabe”.

¿Qué sintió con su primer gol con el Real Madrid?

“Creo que fue al segundo partido que jugué con el Real Madrid. La verdad, mucha felicidad, quería anotar rápido. Llegar a un equipo nuevo y tener esa sensación de que anotas rápido te da una confianza importante. Siento que todo se dio a mi manera y como quería”.

¿Va a estar en el Mundial Sub-20?

“Esperemos que sí, lo anhelo bastante, sería el último en mi categoría, en mi país, primer Mundial que se vive aquí. Yo me imagino que va a ser una locura. Espero estar aquí, no depende de mí el 100%, pero tengo toda la disposición, las ganas de estar con mi equipo y con mi gente, disfrutando de este Mundial”.

¿Depende del Real Madrid?

“Sí, depende del club y de la Federación”.

Se vienen los Juegos Olímpicos

“Mis primeros Juegos Olímpicos, realmente muy feliz. Me estoy preparando de la mejor manera, no tanto físico sino a nivel mental. Esperamos traer la medalla para nuestro país”.