Calle dice que, pese a su cercanía con el petrismo, dio garantías a todos los sectores

AME4474. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/05/2024.- El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, participa en el último debate del proyecto de ley para prohibir las corridas de toros este martes en Bogotá (Colombia). El presidente del Senado colombiano, Iván Name, uno de los implicados en el escándalo de corrupción por el supuesto pago de sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo este martes que no ha recibido coimas y que no teme someterse a la justicia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )