VIDEO | ¿La Selección Colombia es más favorita que Brasil en la Copa América 2024?

En el segundo capítulo de ‘La Polémica’ de Caracol Radio, César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, Diego Rueda, Melissa Martínez y el entrenador Alexis García opinaron sobre la reciente declaración de Gustavo Alfaro, seleccionador de Costa Rica y rival de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa América, quien sostuvo que el seleccionado nacional está por encima de Brasil.

“Nosotros (Costa Rica) estamos tratando de empezar a adquirir cosas que sabemos que son necesarias e imprescindibles para lo que vamos a enfrentar, no solamente a Brasil, sino también a Colombia, que está en un nivel muy parejo. Hoy Colombia tal vez esté por encima de Brasil”, explicó el técnico argentina en su más reciente rueda de prensa.

En este orden de ideas, Alfaro reconoció que esta Copa América, al combinar selecciones de Conmebol y Concacaf, “va a ser a un nivel de Mundial” y por ello el grupo que maneja deberá mejorar considerablemente su nivel de juego. Aunque, también es claro que, en su opinión, los brasileños está en un proceso de recambio y eso le podría costar un poco.

Con este panorama sobre la mesa, los panelistas coincidieron en que se trata de una estrategia del mismo Gustavo Alfaro para echarle toda la presión a la Selección Colombia, y en parte a Brasil, para liberar de cargas a sus dirigidos costarricenses. Tanto es el convencimiento que el mismo Diego Rueda, director de El VBAR Caracol, recordó que Alfaro, cuando dirigió a Boca Juniors, “borró a los colombianos” y allí quedó demostrado que no confía tanto en su nivel, y esta no sería la excepción.

Colombia tiene con qué pelearle a Brasil

Ahora bien, que no se confíe en las palabras del estratega argentino, no quiere decir que Colombia no parta como favorita en esta Copa América. Tanto César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, como Melissa Martínez, panelista del VBAR, coincidieron en que el equipo de Néstor Lorenzo llega en un mejor momento.

Por su parte, Alexis prefirió estar un poco más calmo al respecto por los antecedentes que hay sobre la ‘Tricolor’: “Colombia no debe comer cuento. Nuestra cultura es extremista: o estamos muy abajo o nos creemos muy arriba. Generalmente, no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra”.

Juan Felipe Cadavid, director de Deportes Caracol Sábado, y Diego Rueda enfocaron más su discurso en las diferencias que hay entre el proceso y el proyecto que debe tener un seleccionado de élite, es decir las metas y los objetivos que se trazan, dependiendo de las necesidades de cada quien. Brasil siempre debe ser campeón, Colombia recién está adquiriendo dicha responsabilidad.

James y su rol en el crecimiento de Colombia

En medio del debate, y como era de esperarse, surgió el tema de James Rodríguez como “director de orquesta”, el encargado de llevar las ideas en la Selección Colombia durante la Copa América. Todo el panel coincidió en que se tiene la percepción de que el equipo mejora cuando el cucuteño está en cancha e incluso lo lleva a un nivel top, ahora bien el comportamiento defensivo se ve perjudicado.

“James es el mejor jugador de este país sin discusión, así no les guste, así no lo quieran. Es mejor que Luis Díaz”, sentenció Diego Rueda; mientras que César Augusto Londoño indicó que la diferencia entre el James de antaño, el que jugó con Reinaldo Rueda, y el de ahora pasa por el “juicio” que agarró, “ahora se comporta como uno más, sin dejar de ser lo que es”.

