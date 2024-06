La FiA NO entregaría certificación al Central Park por obras inconclusas

Bello, Antioquia

La Federación Internacional de Automóvil podría NO entregarle la certificación categoría 3 al Parque de Deportes a Motor Central Park, en el municipio de Bello, debido a las modificaciones en los diseños que se dieron en el polémico proyecto.

La posición de la FiA, agente rector de los deportes automovilísticos, se daría porque las obras proyectadas en el proyecto NO incluirían todos los elementos que fueron mencionados en la concepción de este, en el año 2019 y con lo que se proyectó la entrega de la certificación.

Obras NO incluidas

Debido a los sobrecosto, problemas de diseños, retrasos y cambio de contratista, las obras en el parque Tulio Ospina NO abarcará todo lo contemplado en los diseños originales, entre ellos:

· Red contra incendios

· Centro médico permanente

· Baterías sanitarias

· Dispositivos para el control de ruido con barreras acústicas o similares

· Muros de contención y seguridad para la pista de competencia.

· Puestos o torres de control para juzgamiento deportivo en la pista

“Los anteriores elementos hacen parte de los planos aprobados, en consecuencia, sino no están dentro de la obra, no se podría alcanzar la Categoría 3″, señala en un comunicación el gerente general del Automóvil Club de Colombia, representante para el país de la Federación Internacional de Automóvil

Si estos ítems NO son ejecutados, se tiene un alto riesgo de la FIA NO certifique este autódromo y por lo tango NO se podrían acoger competencias oficiales, lo que provocaría un grave detrimento patrimonial, porque entre los motivantes del proyecto está la llegada de competencias de índole nacional e internacional.

Contraloría de Antioquia advierte un nuevo detrimento patrimonial

Ante este panorama, en un informe preliminar, la Contraloría General de Antioquia aseguró que se está configurando un nuevo detrimento patrimonial de 28 mil millones de pesos, porque si bien las obras pueden ser terminadas, NO servirán para los propósitos iniciales.

“...Se presume que el gasto público, es decir los recursos utilizados y dispuestos para la ejecución del contrato no satisfacen la necesidad para lo cual fueron requeridos, por lo que termina sin cumplir un propósito estatal o de servicio a la comunidad y por ende pueden presumirse lesividad al patrimonio público por su característica de inservible”.

Esto se suma a los 142 mil millones que según la Contraloría General de la República se tiene de presunto daño patrimonial por estas obras.