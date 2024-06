A $142 mil millones ascendió el presunto daño patrimonial en el Central Park

Medellín, Antioquia

La Contraloría General de la República decretó pruebas por 142 mil millones de pesos en el proceso fiscal que se adelanta por las obras de construcción en el Central Park, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. El proyecto, que ya alcanzó una inversión de 292 mil millones de pesos, no ha sido puesto en funcionamiento para la ciudadanía tras más de 5 años de obras que se han interrumpido y han tenido múltiples retrasos por temas contractuales, jurídicos, de diseños e incluso por la pandemia.

El ente de control busca establecer si efectivamente hay un detrimento patrimonial, por los sobrecostos que se han generado debido a los múltiples incumplimientos con las obras.

“Recuerde que en este proceso responsabilidad fiscal no solamente está vinculado el anterior contratista, sino también los nuevos contratistas. Lo que sí les podemos decir a los antioqueños es que, una vez tengamos el fallo, tenemos ya vinculados los garantes que son las empresas que han servido como aseguradoras para poder recuperar gran parte de los recursos que hoy están en vilo, porque esta es una obra inconclusa que no ha logrado terminarse ni ser puesta al servicio de los ciudadanos como se debía”, explicó el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, quien recordó que entre los actores involucrados en este proceso el principal es Indeportes, que tenía a cargo la ejecución de las obras.

Lea también: Envigado tendrá nueva sede para el reclamo de medicamentos de Savia Salud

El proceso había sido abierto por la Contraloría en 2022, inicialmente por 112 mil millones de pesos, y habían sido vinculadas 23 personas, naturales y jurídicas, entre ellas exgerentes de Indeportes y Viva, que son las entidades de la Gobernación a Cargo del proyecto; también el rector del Colegio Mayor de Antioquia, institución universitaria adscrita a la Alcaldía de Medellín que actuó como interventora; directivos de la empresa subcontratista Ingecon y representantes de las aseguradoras.

En este momento en el proceso se están decretando pruebas, luego vendrá el auto de imputación y se espera que pronto se dé el fallo de responsabilidad fiscal.

La demanda del subcontratista

Se trata de Ingecon, Ingeniería y Construcción S.A.S, empresa que estuvo encargada del desarrollo de las obras de este parque. La demanda es por 87 mil millones de pesos y fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, argumentando que por la falta de planeación de las entidades de la Gobernación de Antioquia para adelantar el proyecto, la empresa sufrió las consecuencias y llegó hasta el punto de declararse en insolvencia.

De acuerdo con Laura Marcela Holguín, apoderada de Ingecon, habían interpuesto una demanda por 15 mil millones de pesos que abarcaba solo lo que Viva les estaría adeudando por obras y labores ejecutadas que no fueron pagadas. Ahora, reformaron la demanda e incluyeron lo equivalente a los daños causados, pues indica que llevaban 23 años en el mercado sin ningún tipo de dificultad y que a raíz de lo ocurrido con los contratos en Central Park quedaron sin maniobra de operación.

“Esto deja una cantidad de pasivos para Ingecon, una cantidad de deudas y obligaciones, todo derivado de la falta de buen manejo y administración de los recursos y del proyecto por parte de Viva. Y esto genera que la compañía entre en un proceso de restructuración empresarial y hoy se ve disminuida a su mínima expresión”, dijo la apoderada.

Según los abogados, esa mala planeación de la Gobernación radicó en que el estudio de obra se hizo para que los trabajos finalizaran en cuatro meses. Sin embargo, en terreno se dieron cuenta que se necesitaban, como mínimo, 15 meses más.

“Pues se empezó a evidenciar que la obra no tenía o no contaba con todos los elementos de orden técnico y jurídico para poderse desarrollar y esta obra que había terminado en diciembre de 2019 finalmente termina en el mes de marzo del 2021″, agregó la abogada.

Le puede interesar: Procuraduría General de la Nación investiga al inspector de Policía de Nechí, Antioquia

La empresa asegura que tiene todas las pruebas que demostrarían que desde el momento en el que se conocieron los primeros diseños, alertaron a la Gobernación sobre el tiempo que requería la obra. Además, detallan que hicieron por lo menos 12 solicitudes para que les pagaran las obras ejecutadas en el tiempo adicional, pero dicen que el gobierno seccional hizo caso omiso.

Viva e Indeportes se demandaron mutuamente

Las demandas de ida y vuelta entre Indeportes, entidad que subcontrató para el desarrollo de la obra a Viva que es la empresa de Vivienda de Antioquia, ambas entidades adscritas a la Gobernación de Antioquia, dicen desde el gobierno seccional, se interpusieron para evitar omisión en sus responsabilidades ante las millonarias pérdidas que registra la obra.

“Eso pone en serias dificultades a la entidad, de tener un fallo adverso económicamente. Pero aquí tendrá que haber también responsabilidades y tendrá que haber una acción de repetición para estas acciones que podrían poner en cierto aprietos a nuestra entidad”, manifestó el gerente de VIVA, Rodrigo Hernández.

Lea también: Jurado en Tribunal de los Estados Unidos declaró culpable a la bananera Chiquita Brands

Las obras están suspendidas

En Caracol Radio hicimos un recorrido por las obras del Central Park y, a pesar de que la Gobernación dice que avanzan en las labores de adecuación para seguir con lo que falta, no hay un solo trabajador y según la comunidad llevan meses sin ver movimiento.

“En este momento el Central Park no tiene un solo trabajador, desde hace cinco meses no se ve nadie, no se ve funcionando. Se ve que se perdió el tiempo y que se perdió la plata”, aseguró una habitante de la zona.

Así mismo, personas que trabajan en la zona y residen en Bello señalan que “desde enero hasta el presente, no se ve nadie. Qué tristeza de ver un centro tan grande y hasta ahora ni para ciclismo, ni para recreación dominical”.

La Veeduría Ciudadana al Central Park concuerda con Ingecon en que todo se hizo mal con el Central Park desde la planeación y que por cuenta de ello el descalabro financiero del gobierno seccional, podría ser multimillonario.

“Esta firma de ingeniería antioqueña ya presentó una demanda con unas pretensiones económicas multimillonarias que, de llegarse a tener éxito para ellos en contra del departamento de Antioquia, va a hacer que el descalabro que hoy vive el departamento con el proyecto Central Park va a ser algo espantoso”, dijo el líder de la Veeduría Carlos Contreras.

Le puede interesar: Condenan a la Alcaldía y constructora de Bernavento a pagar más de $30 mil millones

La Veeduría insiste en que el Central Park debe ser replanteado, pues de ser habilitado para competencias y eventos artísticos y musicales ya las demandas no serán solo por parte de las empresas y entidades que han intervenido allí directamente, sino por los habitantes de la zona, porque además de todo lo que le acabo de contar, el proyecto tampoco contempló desde el inicio la insonorización del espacio para no generar afectaciones auditivas a los vecinos de esta obra, que a pesar de haber sido inaugurada por lo menos dos veces, no parece tener fecha de entrega terminada.