Contraloría reconoce que no hubo fallos constructivos en Central Park

Antioquia

La Contraloría General de Antioquia emitió un informe técnico con relación a las condiciones en las que se desarrolló el Central Park, en Bello, norte del Valle de Aburrá.

En el documento de nueve páginas, se concluye que en lo que tiene que ver con la obra, construcción y desarrollo de la misma se cumplieron con los presupuestos técnicos que se esperaban.

“Se hablaban de que la calidad de los materiales no era la mejor, eran de mala calidad, que había unas deficiencias allí, y resulta que cuando usted se remite al informe técnico, nos damos cuenta de todo lo contrario. Ese informe tiene fecha de finales del mes pasado, si mi memoria no me falla, es un informe reciente, acabó de salir del horno como claramente se dice. Y allí los profesionales técnicos de la Contraloría visitaron en repetidas ocasiones las obras y encontraron que no hay problema”, le explicó a Caracol Radio, Carlos Contreras veedor ciudadano.

¿El informe fortalece la demanda del contratista?

Lo que más le preocupa a la veeduría al Central Park es que este informe terminaría siendo insumo fundamental para la defensa de Ingecon, el contratista encargado del desarrollo del autódromo, que hace pocos días reevaluó una demanda que interpuso contra la Gobernación de Antioquia por más de 80 mil millones de pesos.

“Yo espero que en el próximo debate de control político que se va a hacer en la Asamblea Departamental de Antioquia, pues allí todos los actores hagan presencia y le demos claridad al Departamento”, dijo el veedor.

Según la conclusión principal de la Contraloría “las obras ejecutadas por las firmas contratistas, acorde a lo analizado por cada uno de los profesionales asignados al apoyo técnico se encuentran estables y las cantidades corresponden a lo ejecutado”.