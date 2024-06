Daniel Felipe Martínez: Este es su objetivo para la Vuelta a España

Daniel Martinez. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Daniel Felipe Martínez, ciclista cundinamarqués que concluyó segundo en la pasada edición del Giro de Italia, habló con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a sus grandes objetivos para lo que resta de temporada. De igual manera, Martínez habló de lo que será su participación en los Juegos Olímpicos, donde estará tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj.

Su balance en el Giro de Italia

“Con el cambio de equipo venimos trabajando muy bien. Me acoplé al grupo de trabajo que tenía. Tenía todo nuevo para mí este año, entrenadores, directores, bicicletas y creo que hubo un muy buen acople. Empezamos desde el año pasado luego de la fractura que tuve en la mano a enfocarnos en lo que era el Giro de Italia y trabajamos muy bien. Desde noviembre estuvimos trabajando y enfocándonos en el gran objetivo que este año era el Giro de Italia. Entrenar las piernas y el físico es importante, pero también la mente”.

¿Qué cambió?

“El ciclismo es un deporte bastante exigente que uno tiene que tener todo al 100%. Estar bien de salud, de la mente y eso es un conjunto, cuando una de esas tres fallan, los resultados no vienen y eso venía pasando conmigo desde el año pasado. Problemas de salud, lo bajoneaban a uno y eso se veía reflejado en las competencias. De esto se trata el ciclismo, de pasar página y trabajar”.

Sobre los Juegos Olímpicos

“Ahora enfocado en lo que son los Juegos Olímpicos y la Vuelta a España. Digamos que ahora me queda más tiempo para entrenar en la bicicleta de crono y para adaptar el físico a esos cambios de ritmo y esa explosividad que se requieren en los Juegos Olímpicos, porque va a ser un recorrido que va a ser muy explosivo, son repechos, subidas muy cortas, ahí van a marcar bastante la diferencia”.

¿El momento del ciclismo colombiano es bueno?

“Si lo miramos desde hace dos meses o tres, el ciclismo colombiano no estaba pasando por sus mejores momentos. Yo creo que este año ha sido muy bueno de momento para el ciclismo colombiano. El año pasado no fue el mejor para nosotros. Todos el año pasado teníamos nuestros problemitas, prácticamente el año pasado ninguno se mostró y este año estamos muy bien. Estamos viendo a Egan que volvió a ser lo que era, también está Buitrago que lo está haciendo muy bien. Digamos que el ciclismo colombiano otra vez está repuntando”.

¿Cómo ve a Roglic?

“Le hacía falta un poquito de margen de mejora. En estos días ya llegará mucho mejor al Tour. Va a ser un Tour muy exigente, muy bonito para ver desde la casa. Yo haciéndole barrar a Primoz para que pueda ganar el Tour”.

¿Es muy complicado ganarle a Pogacar?

“Pogacar en este momento tal vez tiene su mejor versión de los últimos años. Ha mejorado sus puntos débiles, que eran las subidas de más de una hora ¿Qué es lo que tienen a favor los otros?, que vienen descansados, que la última semana del Tour es la más dura. Pogacar viene de correr un Giro de Italia, tal vez le pueda pasar factura en la última semana. El rival a vencer en el Tour de Francia va a ser Pogacar. No se sabe cómo va a llegar Vingegaard, no ha corrido, viene de una lesión muy fuerte; Remco en la Dauphine se le vio un poco flojo, pero es un corredor que al igual que Roglic, después de la Dauphine y hasta el Tour tienen mucho margen de mejora y seguramente llegarán en su mejor forma y darán un bonito espectáculo”.

¿Cómo vencer a Pogacar en el futuro?

“Eso es una buena pregunta, hace dos años decíamos que no podría mejorar más y hoy en día vemos que sigue incrementando su nivel. Es un equipo que lo apoya muy bien, que invierte mucho en tecnología. Ahora nosotros con la llegada de Red Bull y estos nuevos patrocinadores nos apoyarán mucho más en ciencia y tecnología”.

¿Qué esperar en los Olímpicos?

“Los dos recorridos son atípicos, no atípicos para nosotros los colombianos, porque no sé si nos favorezcan. La crono es totalmente plana, son 30 kilómetros, no es que sea muy larga. Este tipo de cronos normalmente hay especialistas como Filippo Ganna y gente muy pesada. Ahí en la crono ya voy con un poquito de margen contra ellos; en la ruta, es tipo una clásica, una clásica muy larga con 270 kilómetros, con muchos repechos, pero si analizamos bien que son 90 ciclistas que toman la partida, que 40 de ellos son World Tour y que la selección que más tiene son cuatro ciclistas, entonces es muy difícil de controlar, tocaría intentar buscar la carrera desde lejos”.

¿Qué le queda en la temporada?

“Ahora, Juegos Olímpicos, estamos mirando si la Clásica San Sebastián, pero los objetivos ahora son Juegos Olímpicos, Vuelta a España y Campeonato Mundial”.

¿Puede ganar otro podio en la Vuelta a España?

“Sí, esa es la idea, todo depende de cómo salgan los compañeros del Tour, pero eso fue lo que planeamos con el equipo, de llegar con muy buena forma a la Vuelta a España. Ese es el objetivo, tratar de hacerlo lo mejor posible”.

¿De qué ciclista era hincha de niño?

“A mí me gustaba mucho Alberto Contador, era una de las estrellas que me gustaba mirar, seguir. Fue uno de los ídolos a seguir de pequeño”.

¿Cuál colombiano?

“Me gustaba mucho como corría Rigo, como corría Nairo. En el 2013 me acuerdo cuando Rigo queda segundo en el Giro y gana una etapa, hizo un cambio en el ciclismo colombiano, y también Nairo, que queda segundo del Tour. Antes de ellos dos, también me acuerdo de Mauricio Soler, que ganó la etapa en el Tour con la camisa de montaña. Ellos eran la inspiración colombiana”.

¿Es hincha de algún equipo de fútbol?

“Hincha, hincha que se diga, no, de pequeño me gustaba bastante el Atlético Nacional. Cuando inicié el ciclismo me desligué del fútbol, de seguirlo”.

¿Vio jugar a Aldo Leao Ramírez y Macnelly Torres?

“Me acuerdo, era hincha de Atlético Nacional cuando ganaban la estrellas en Colombia, me acuerdo de ellos, también de Víctor Hugo Aristizábal y realmente nos llenaban de emoción cuando jugaban”.