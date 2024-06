Autoridades detectan inconsistencias en socavones de Acerías Paz del Río en Socha

Socha

La administración municipal, junto con la Personería, Corpoboyacá y veedores ambientales, realizó una visita a la vereda La Chapa, parte alta del municipio de Socha, donde se encontraron inconsistencias en dos socavones operados por la empresa Acerías Paz del Río. Estos socavones están ubicados en una zona crítica para la captación de agua, generando preocupación por los posibles impactos ambientales.

Según Liliana Castellanos, veedora ambiental, “Hubo una visita a la captación del agua de la vereda La Chapa, parte alta, que se está viendo vulnerada o que se verá vulnerada a corto plazo por un título minero de la empresa Acerías Paz del Río, el 11385. Hay dos socavones que están direccionados hacia esta captación de agua. Si estos socavones continúan operando, las tres veredas afectadas quedarían sin agua a corto plazo, porque al explotar el carbón se cortarán las venas de agua y se contaminará el recurso hídrico.”

La visita contó con la presencia del alcalde, la corporación, el personero, el secretario de planeación y miembros de la comunidad afectada. “Nosotros tenemos una quebrada llamada Buracua, de la que también somos beneficiarios, y está siendo afectada por este título minero 11385. El llamado, como comunidad y como veedores ambientales, es pedir a Acerías Paz del Río que, si siguen operando bajo este título, las comunidades de La Chapa alta, La Chapa baja, quedarán sin agua,” agregó Castellanos.

Además, la comunidad solicitó al alcalde que envíe un oficio a la Agencia Nacional de Minería para revisar la normativa aplicable y a Corpoboyacá que informe sobre el plan de manejo ambiental. “Al parecer, Acerías Paz del Río está operando con este título sin la normatividad legal correspondiente. No hay vertimientos de agua y no hay plan de manejo ambiental actualizado. Tampoco hay concesión de agua industrial para la empresa, y las aguas residuales no cuentan con vertimientos adecuados,” explicó Castellanos.

La comunidad está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. “Pedimos a la Agencia Nacional de Minería y a Corpoboyacá que respeten el derecho a la fuente hídrica, el derecho al agua y a un ambiente sano. También estamos preocupados por el problema social que se genera porque la autoridad ambiental está permitiendo esta minería ilegal dentro de la provincia de Valderrama,” concluyó Castellanos.

Hasta el momento, no se tiene un censo exacto de las personas afectadas por esta minería, pero se estima que más de tres veredas están en riesgo de quedarse sin agua potable, lo que afectaría significativamente a las comunidades locales.