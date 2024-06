Prosperidad Social inició pago devolución del IVA extraordinario: ¿Quién es beneficiario?

Devolución de IVA: Prosperidad Social inicia pago de ciclo extraordinario correspondiente a los no cobros ciclos 4, 5 y 6 de 2023

Nacional

Desde el programa de Devolución del IVA, se entregará una devolución, a partir de la última semana de junio, a los hogares que se les programaron transferencias en los ciclos 4, 5 y 6 de 2023, que no pudieron cobrar por diversas razones, siempre y cuando no presenten causales de no elegibilidad ni retiro según el proceso de antifraudes.

En total, se estima que 594,785 hogares recibirán pagos que van desde 90 mil hasta 270 mil pesos, dependiendo de cuántos ciclos consecutivos no fueron cobrados durante la vigencia correspondiente.

El monto de cada transferencia es uniforme, establecido en 90 mil pesos por ciclo, sin importar la ubicación geográfica o la composición del hogar beneficiario. De acuerdo con las directrices establecidas por la Mesa de Equidad.

Los beneficiarios serán notificados por mensaje de texto por parte del operador SuperGIROS sobre la disponibilidad de los recursos. Este será el último llamado para realizar el cobro de estos giros no cobrados.

El programa Devolución del IVA tiene como objetivo principal mitigar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más vulnerables del país y promover una mayor equidad en el sistema tributario nacional.

Para más información y consultas, se recomienda visitar el sitio web oficial de Prosperidad Social o contactar directamente con SuperGIROS.