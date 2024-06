Presidente del Bucaramanga le recuerda una deuda al Junior: “No han honrado la palabra”

Bucaramanga sigue celebrando, pero no quita los pies de la tierra para seguir manteniendo una buena cosecha a futuro. Jaime Elías Quintero, presidente del equipo, habló en El Alargue sobre la continuidad de Daniel Mosquera, cuestionó la palabra proceso en los equipos de fútbol, confesó el fallo pendiente de la sanción por la invasión a la cancha y trajo a colación una deuda que le tiene pendiente el Junior de Barranquilla.

Dicha deuda se debe a un dinero pendiente que tiene en mora el equipo de la costa atlántica por el delantero Gonzalo Lencina, que fue fichado en julio de 2023 y todavía tiene una deuda pendiente. “Junior no ha cumplido, no ha honrado la palabra. El 30 de enero había un plazo, hoy estamos a junio y no han pagado. Creo que el contrato establece ese pago de intereses por mora. Esperamos no llegar a las instancias judiciales”, expresó.

¿No a lugar a los procesos?

Cada que se habla de un campeonato, se habla de la iniciativa que emprendieron equipos como Millonarios de hacer procesos en sus equipos con la mira a fortalecer una estructura deportiva y financiera. El máximo representante del equipo santandereano discrepa ante esa nueva tendencia, y trajo a colación el ejemplo del Deportivo Pereira, que en poco tiempo terminó levantando el trofeo.

“Yo sí les recomiendo a los que hablan de proceso, que eso es lo que hace la Selección. Nosotros trajimos 16 jugadores en enero para este torneo y salimos campeones, ¿Cuál proceso? (...) Proceso es cuando uno viene con Sub-17, Sub-19, Sub-20, jugadores que van ascendiendo. En divisiones menores no estamos bien, y tengo que ser realista con eso. Hoy con el equipo profesional solo hay un jugador de la sub-20″, añadió.

Como una generación espontánea, Bucaramanga logró gestas como las de Pereira, Boyacá Chicó, o Deportivo Pasto en campañas anteriores, que con un grupo de jugadores en buen presente, y un técnico sabio logran este tipo de cosas. Dentro de su punto de vista, no logra ubicar lo que vive el equipo que comanda.

“En el caso de los equipos no comparto eso. Está demostrado, Deportivo Pereira fue campeón sin proceso, Bucaramanga fue campeón sin proceso. No tengo palabras para definir esa etapa que vivió Pereira y que vivimos nosotros”, puntualizó.

Sostenimiento y fortalecimiento de la plantilla

Por el momento, se conoce que Jhon Emerson Córdoba es la primera baja del equipo santandereano y deberá regresar al Malacateco de Guatemala. Por su parte, Aldair Quintana y Joider Micolta siguen con contrato vigente hasta final de año, pero el caso de Daniel Mosquera pone a pensar a la directiva del club. El delantero pertenece al América de Cali, y están en negociaciones para determinar su continuación o salida del equipo.

“Hoy estuvimos hablando con el representante de América y estamos en esa gestión. Vamos a ver si llegamos a ese punto, pero América también tiene toda la intención. Todo puede cambiar”, resaltó.

Sin público para el debut del segundo semestre

La sanción de tres fechas de suspensión completa de la plaza, sin asistencia del público en el estadio Américo Montanini es una fuerte baja económica y moral para el equipo. El directivo intentará apelar la decisión que interpuso la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, ya que a partir de la sexta fecha podrá contar con la asistencia de su hinchada.

“Interpusimos recurso, creo que mañana sale fallo y sabremos si rebaja o repone. Entonces estamos a la espera. Espero que la Comisión Disciplinaria sea razonable y justa por un antecedente que debemos recordar. En el partido entre Junior y Bucaramanga ellos (la hinchada local) interrumpieron el partido, hubo heridos, y murió uno, no lo han dicho, pero yo lo supe. A ellos les sancionaron la tribuna y no la plaza. Aprovecho la oportunidad para decirle a la Comisión fallé en derecho a la igualdad”, concluyó.

